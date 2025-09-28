Shohei Ohtani sigue dejando huella en las Grandes Ligas y también en los corazones de los fanáticos de los Dodgers y de los amantes del béisbol, que lo consideran como el mejor beisbolista de la historia.

Este domingo 28 de septiembre, en el último juego del calendario regular, el fenómeno japonés marcó una temporada de ensueño al romper su récord personal de jonrones en MLB, con lo que pinta como un claro favorito a llevarse el premio de MVP.

Ahora el cuadro angelino ya se prepara para la postemporada, fase en la que se medirán a Cincinnati Reds en la ronda de comodines de la MLB 2025 donde los ojos estarán puestos en Ohtani.

¡Histórico! Shohei Ohtani rompió su propio récord de jonrones en una temporada de Grandes Ligas

En un emocionante cierre de temporada regular, Shohei Ohtani volvió a hacer historia en las Grandes Ligas al romper su récord personal de jonrones en una misma temporada y también impuso una nueva marca con los Dodgers.

Shohei Ohtani se voló la barda del T-Mobile Park, con lo que puso el 5-0 para los Dodgers en las pizarras y además consiguió su jonrón 55 de la temporada de Grandes Ligas, imponiendo una nueva marca personal.

SHOHEI OHTANI CON SU CUADRANGULAR 55 DE LA TEMPORADA.



Nuevo récord personal.

Nuevo récord en la historia de los Dodgers.



💪🏻🇯🇵



pic.twitter.com/vBjSpw9LDy — Pasión Beisbol ⚾️ (@Pasionbaseball) September 28, 2025

Este cuadrangular no solo amplió la ventaja de la novena angelina que cerraron temporada regular vistiendo a los Marineros de Seattle sino que también impuso una nueva marca en la historia de los Dodgers, ya lo había hecho el año pasado cuando superó los 49 jonrones de Shawn Green al conseguir 54, pero ahora se superó a sí mismo.

Récord de jonrones de Shohei Ohtani:

Temporada 2025: 55 jonrones

Temporada 2024: 54 jonrones

Temporada 2021: 46 jonrones

Temporada 2023: 44 jonrones

Temporada 2022: 34 jonrones

Dodgers cierra temporada regular con una victoria y ya se prepara para la Ronda de Comodines 2025 de las Grandes Ligas

En su último juego de temporada regular los Dodgers se impusieron 6-1 a los Marineros de Seattle, resultado con el que se declaran listos para el arranque de la Ronda de Comodines 2025 de las Grandes Ligas.

En dicho juego, Clayton Kershaw vivió su última apertura de temporada regular en una carrera de 18 años en las Grandes Ligas; lanzó cinco entradas y un tercio sin permitir carreras con lo que ayudó a Dodgers en su victoria.

Ahora la novena angelina enfrentará a Cincinnati Reds en la Ronda de Comodines, uno de los duelos más esperados por parte de la Liga Nacional en esta postemporada de la MLB 2025. La serie arrancará el martes 30 de septiembre.