Gianni Infantino sigue sumando voces en contra por su gestión al frente de la FIFA, luego de que el presidente de La Liga, Javier Tebas, sugirió que el suizo debería dimitir por “destruir la industria del fútbol”.

Ampliar las competiciones internacionales es el principal argumento que ofreció Javier Tebas para que Infantino deje el mando de la FIFA.

“Aumentar el número de selecciones no tiene sentido. La industria del fútbol no es solo el Mundial, que es el evento más importante. Pero no todo puede girar en torno al Mundial” Javier Tebas, presidente de LaLiga

Javier Tebas dice que el tiempo de Infantino en la FIFA se ha acabado

Javier Tebas, presidente de LaLiga ha sido un crítico constante para Gianni Infantino de la FIFA, y volvió a arremeter contra él en una entrevista con La Gazzetta dello Sport.

“A mi juicio, sí, creo que su tiempo se ha acabado. Sin embargo, cuenta con el apoyo del sistema y de las federaciones” Javier Tebas, presidente de LaLiga

Tebas lamentó que por ahora no haya un candidato opositor para Infantino, pues nadie quiere presentarse solo para perder. “Este es el sistema y está podrido desde la raíz”.

“No debería seguir, pero no se irá. He escuchado a mucha gente que está en contra de Infantino. Lo dicen, pero luego no hacen nada. No sé qué es peor, el silencio o la complicidad” Javier Tebas, presidente de LaLiga

Javier Tebas ha sido un crítico constante de Gianni Infantino al frente de la FIFA (OSVALDO AGUILAR / Mexsport)

Tebas en evento promocional. (OSVALDO AGUILAR / Mexsport)

La FIFA planea un Mundial con 64 selecciones

En medio de las inconformidades por la gestión de Gianni Infantino en la FIFA, la CONMEBOL, el organismo rector del fútbol sudamericano, ha presentado una propuesta oficial para ampliar el Mundial de 2030 a 64 selecciones.

La competición ya está encaminada a ser la edición más extensa, con seis países anfitriones repartidos en tres continentes.

Ante ese panorama, Javier Tebas advirtió que la competición nacional la que sostiene al futbol y criticó las nuevas pausas de hidratación implementadas en el Mundial, pues arruinan el ritmo del partido.

“Están destruyendo la industria del fútbol, que genera decenas de miles de empleos, por un evento que dura 40 días y en el que participa una minoría de jugadores”

Lo cierto es que, Gianni Infantino anunció en abril que se postularía a la reelección para un cuarto mandato como presidente.

La votación para el periodo 2027–2031 está programada para el 18 de marzo en Marruecos.