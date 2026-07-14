Acusan formalmente a Gianni Infantino, presidente de la FIFA, tras eliminar la suspensión de tarjeta roja de Folarin Balogun por petición presidencial.

El caso generó revuelo porque Donald Trump intervino para que el jugador pudiera disputar en el partido de Estados Unidos en octavos de final del Mundial 2026.

Ahora, el presidente de la FIFA enfrenta una denuncia interpuesta por la organización británica, FairSquare, ante la Comisión de Ética del Comité Olímpico Internacional (COI).

Infantino será investigado por caso Balogun y por promoción a una página ligada a Trump

El COI tiene jurisdicción sobre Infantino debido a que en enero de 2020 se unió como miembro del Comité Olímpico.

Esto quiere decir que el presidente de la FIFA está obligado a seguir los principios del olimpismo, entre ellos se encuentra la neutralidad política.

Infantino bajo presión: Parlamento Europeo pide revisar su contacto con Trump por Folarin Balogun (Evan Vucci / AP Photo/Evan Vucci)

De acuerdo con la denuncia de FairSquare, existen pruebas de que Infantino cometió infracciones que violan la neutralidad política del COI.

La primera de ellas se refiere al caso Balogun e intervención del presidente Trump para “eludir las normasl disciplinarias de la FIFA”.

Mientras que la segunda hace referencia a la promoción que Infantino hizo a un citio web de aficionados de la FIFA que, aparentemente, formó parte de una campaña de recopilación de datos vinculada a Trump.

Desde el caso Balogun, se ha pedido que la relación entre Trump e Infantino sea investigada.

FairSquare defiende que la intervención de Trump, y el respaldo de la FIFA ante su petición, son motivo suficiente para abrir una. investigación ética.