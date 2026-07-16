La presidencia de la FIFA podría tener un nuevo aspirante, debido a que versiones indican que la UEFA tiene el plan de impulsar a Dariusz Mioduski como rival de Gianni Infantino.

La información que ha comenzado a circular refiere que varias federaciones europeas de fútbol tomaron la decisión de postular al empresario polaco en el proceso de renovación del organismo.

Los reportes establecen que el plan de la UEFA es votar en bloque por Dariusz Mioduski en busca de evitar la reelección de Gianni Infantino, cuya gestión ha sido duramente criticada.

Dariusz Mioduski (Especial)

UEFA quiere desplazar a Infantino de la FIFA; postularía a Dariusz Mioduski

El 18 de marzo de 2027, la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA), va a llevar a cabo su proceso de elección presidencial en la ciudad de Rabat, en Marruecos.

De cara a dicha contienda, la Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol (UEFA) ya estaría preparando a su candidato, pues versiones señalan que el bloque postulará a Dariusz Mioduski.

De acuerdo con los reportes, estas federaciones de futbol ya habrían tomado la decisión de impulsar al empresario polaco Dariusz Mioduski como rival de Gianni Infantino:

Alemania

España

Noruega

Suecia

Bosnia y Herzegovina

Para dichas federaciones, el perfil de Dariusz Miodusk se trata de un contrapeso sólido que se presume, tendría la posibilidad de desplazar a Gianni Infantino de la presidencia de la FIFA.

En especial porque el plan de los organismos que integran la UEFA sería unificar su voto, lo que evitaría que Infantino sea reelegido sin ninguna oposición.

UEFA no está de acuerdo con gestión de Gianni Infantino en la FIFA

Al revelarse que la UEFA impulsará al polaco Dariusz Mioduski para que compita con Gianni Infantino con la presidencia de la FIFA, se reporta que el plan surge de crecientes tensiones políticas.

Sobre ello, los datos refieren que varias de las principales ligas de futbol de Europa no están de acuerdo con acciones como:

Saturación del calendario de partidos

Controversias normativas

Planes para renovar formato de los siguientes Mundiales

No obstante, al menos en el panorama actual, Gianni Infantino partiría como favorito en la elección presidencial, pues tiene el apoyo de las confederaciones de América, África y Asia.