La FIFA ya analiza ampliar el próximo Mundial 2030 de 48 a 64 selecciones nacionales, lo que se convertiría en una nueva transformación histórica para el balompié.

De acuerdo con información publicada por The Athletic, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, confirmó que el organismo analizará la posibilidad de ampliar el Mundial 2030 hasta 64 selecciones, lo que representaría un aumento de 16 equipos respecto al formato que debutó en 2026.

Mundial 2030 se jugará en varios países y continentes

El Mundial 2026 ya marcó un precedente al pasar de 32 a 48 participantes, por lo que si la FIFA aprueba una nueva expansión para 2030, el torneo alcanzaría una dimensión sin precedentes con 64 países compitiendo por el título más importante del futbol.

La edición de 2030 también será histórica por su formato de organización, ya que en conmemoración del centenario de la Copa Mundial de la FIFA, el torneo se disputará en seis países y tres continentes diferentes.

Uruguay, Argentina y Paraguay albergarán un partido cada uno en el inicio de la competición, mientras que el resto de los encuentros se jugarán en Marruecos, Portugal y España.

Mundial 2030 sería el más grande de la historia

Por ahora, la FIFA continuará evaluando los aspectos deportivos, logísticos y comerciales de la propuesta antes de tomar una decisión oficial.

De aprobarse, el Mundial 2030 no solo será recordado por celebrarse en tres continentes, sino también por convertirse en la Copa del Mundo más grande en la historia del futbol, con 64 selecciones.