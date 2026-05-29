El entrenador de México, Javier Aguirre, está a punto de enfrentar el reto del Mundial 2026 y por ello, aseguró que el camino de la Selección Mexicana será fácil.

Durante una entrevista, el DT mexicano, Javier Aguirre, dijo que el calendario del Mundial 2026 para el Tricolor y la ventaja de jugar en casa es una buena oportunidad para trascender en una Copa Mundial de la FIFA.

Javier Aguirre ve una fase de grupos accesible en el Mundial 2026

El técnico Javier Aguirre reconoció que el Grupo A donde se ubica México no resulta tan complicado como parece, sin embargo, advirtió que no deberán subestimar a los rivales para poder clasificar a los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

“Cuando vi el calendario, pensé ‘está de pechito para no dejarla ir’. Eso le estoy diciendo a mis jugadores. Inglaterra fue campeón de local y nunca más. Jugar en casa no tiene precio”. Javier Aguirre, DT de la Selección Mexicana.

Javier Aguirre indicó que ya tiene definido a los 26 jugadores que representarán a la Selección Mexicana en el Mundial 2026, lo que brindará estabilidad al plantel.

Cabe mencionar que Sudáfrica, Corea del Sur y Chequia serán los rivales de México en el Mundial 2026, mismos a los que el entrenador mexicano consideró accesibles.

Javier Aguirre ve accesible el camino de México en el Mundial 2026. (quinto partido)

¿Cuándo debutará Javier Aguirre en el Mundial 2026?

La Selección Mexicana de Javier Aguirre enfrentará a Sudáfrica en el debut del cuadro Tricolor.

El duelo contra Sudáfrica será en el Estadio Banorte el próximo 11 de junio.