Jorge Campos expresó su respaldo al trabajo de Javier Aguirre y Rafael Márquez al frente de la Selección Mexicana, rumbo al inicio del Mundial 2026.

“Y al equipo yo lo veo bien, yo creo que Javier Aguirre lo está haciendo bien junto con Rafa Márquez” Jorge Campos, futbolista mexicano

Durante un encuentro en Toronto, Canadá, con Marcelo Ebrard, secretario de Economía, el histórico ex portero destacó que el factor localía será clave para un buen desempeño del “Tri”.

Campos aseguró que el equipo está en buenas condiciones y confió en la labor de los técnicos, mientras Ebrard se aventuró a afirmar que “México es campeón mundial”.

Jorge Campos confía en trabajo de Aguirre y Márquez para el Mundial 2026

En busca de blindar el T-MEC y garantizar su continuidad, el secretario de Economía del gobierno federal, Marcelo Ebrard, inició el 7 de mayo una Misión Comercial México-Canadá.

Como parte de las actividades, el funcionario y su comitiva visitaron el mismo día la ciudad de Toronto, donde se encontraron con el mítico ex portero y ex seleccionado nacional, Jorge Campos.

Ante la cercanía de la inauguración del Mundial 2026, Marcelo Ebrard aprovechó para preguntarle a Jorge Campos sus expectativas del desempeño que tendrá la selección mexicana.

“No me comprometan, pero yo creo que vamos a tener un gran mundial, hemos aprendido del 70, del 86 y yo creo que hoy va a ser un mundial especial” Jorge Campos, futbolista mexicano

Por ello, aunque Jorge Campos intentó mantenerse prudente, auguró un buen desempeño del ‘Tri’, pues resaltó que el factor localía va a ser fundamental para obtener buenos resultados.

Cuestionado sobre el estado en el que se encuentra la selección nacional, el “Brody” afirmó que está en buenas condiciones, en especial por el trabajo que realizan Javier Aguirre y Rafa Márquez.

Marcelo Ebrard afirma que México es campeón mundial

En la conversación con Jorge Campos en la que el ‘Brody’ aseguró que México tendrá un buen desempeño en el Mundial 2026, Marcelo Ebrard también opinó sobre el papel que tendrá la selección.

Y pese a que Campos se limitó a expresar su apoyo a Javier Aguirre y Rafa Márquez por el buen trabajo que realizan, el secretario de Economía se aventuró a señalar que México es campeón mundial.

Sobre su postura, Marcelo Ebrard también habló los precedentes históricos de la selección jugando como anfitriona y resaltó que México es el único país que en albergar 3 campeonatos mundiales.