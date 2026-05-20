La Selección Mexicana ya tiene casi definida la lista de convocados para el Mundial 2026, sin embargo, aún existe la duda en Javier Aguirre si llevará a Santiago Giménez o Berterame a la Copa Mundial de la FIFA.

Y es que luego de que se diera a conocer la lista de futbolistas que iniciaron la concentración en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) donde se confirmó la presencia de Armando González y Guillermo Martínez, surgió la duda sobre quiénes serán los delanteros para el Mundial 2026.

¿Quiénes son los delanteros mexicanos que tienen asegurado su lugar en el Mundial 2026?

Los futbolistas que prácticamente tienen su lugar asegurado en el Mundial 2026 con la Selección Mexicana son los que ya concentraron en el CAR, pues Javier Aguirre indicó que los jugadores de la Liga MX que fueran llamados estarán en la lista final.

Tanto Armando González como Guillermo Martínez se encuentran concentrados con la Selección Mexicana desde el pasado 6 de mayo, por lo que sería ilógico que se quedaran fuera del Mundial 2026.

Otro que muy posiblemente irá a la Copa Mundial de la FIFA 2026 es Raúl Jiménez, pues a pesar de que no pasa por un buen momento con el Fulham en la Premier League, el DT de México no duda de su gran capacidad dentro del campo de juego.

¿Santiago Giménez o Berterame? La duda de Javier Aguirre para el Mundial 2026. (especial / Carlos Zepeda)

¿Cuándo se conocerá la lista final de Javier Aguirre para el Mundial 2026?

Será el 1 de junio cuando el DT de la Selección Mexicana dé a conocer la lista completa de jugadores convocados para el Mundial 2026.

Hasta esa fecha se revelará si Santiago Giménez o Germán Berterame quedaron fuera del Mundial 2026 con la Selección Mexicana .