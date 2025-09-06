La actividad de este sábado 6 de septiembre en la Fórmula 1 nos ofreció la clasificación del Gran Premio de Italia 2025 y ya conocemos la parrilla de salida para la carrera.

El fin de semana del Gran Premio de Italia 2025 no ha decepcionado en lo absoluto y la clasificación fue prueba de ello, ya que los tiempos fueron muy apretados.

Al final, alguien logró imponerse y quedarse con la pole position, confirmando que este fin de semana la lucha será cerrada.

Con una carrera que se anticipa reñida y estratégica, todo apunta a que Monza ofrecerá otro capítulo vibrante en la temporada de Fórmula 1.

Gran Premio de Italia 2025: ¿Cómo quedó la clasificación de la Fórmula 1?

La clasificación del Gran Premio de Italia 2025 de la Fórmula 1 dejó un escenario interesante en Monza con Max Verstappen asegurando una nueva pole position.

El piloto neerlandés volvió a marcar la pauta en el Gran Premio de Italia 2025 y sumó un logro en una temporada complicada con Red Bull en la Fórmula 1.

Por detrás, McLaren mostró consistencia con un doblete en los primeros puestos gracias a Lando Norris y Oscar Piastri.

En cambio, Ferrari no logró mantener el ritmo que habían mostrado durante las prácticas. Charles Leclerc y Lewis Hamilton se quedaron fuera del top tres.

Gran Premio de Italia 2025: ¿Cuándo y a qué hora es la carrera de la Fórmula 1?

El Gran Premio de Italia 2025 ya tiene todo listo para disputarse en el histórico Circuito Nacional de Monza. La cita es el domingo 7 de septiembre, en lo que será una de las jornadas más esperadas del calendario de la Fórmula 1.

Con el Campeonato de Pilotos y de Constructores todavía en juego, el Gran Premio de Italia 2025 ofrecerá una gran oportunidad para sumar puntos importantes en la Fórmula 1.

Se espera una jornada en la que cada giro del “templo de la velocidad” mantendrá la atención en los cronómetros.