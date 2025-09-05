Alemania vs Irlanda del Norte se miden en las eliminatorias europeas para el Mundial 2026; te decimos cuándo y dónde ver a las Águilas.

Alemania no tuvo un buen inicio en las eliminatorias europeas para el Mundial 2026, así que está obligado a vencer a Irlanda del Norte.

Alemania vs Irlanda del Norte: ¿Cuándo ver el partido de las eliminatorias europeas?

Alemania vs Irlanda del Norte se enfrentan el domingo 7 de septiembre de 2025, como parte de las eliminatorias europeas para el Mundial 2026.

A las 12:45 horas está pactado el silbatazo inicial del partido Alemania vs Irlanda del Norte, en territorio teutón.

Alemania vs Irlanda del Norte será uno de los 8 partidos que se jugarán el domingo 7 de septiembre, en las eliminatorias mundialistas.

Alemania vs Irlanda del Norte: ¿Dónde ver el partido de las eliminatorias europeas?

La señal de la plataforma SKY Sports transmitirá el partido Alemania vs Irlanda del Norte.

Partido: Alemania vs Irlanda del Norte

Alemania vs Irlanda del Norte Fase: Eliminatoria europea para el Mundial 2026

Fecha: Domingo 7 de septiembre de 2025

Horario: 12: 45 horas, tiempo del centro de México

Sede: RheinEnergieStadion

Transmisión: SKY Sports

¿Cómo quedó Alemania en su debut en las eliminatorias mundilistas?

Alemania perdió como visitante por primera vez en un partido de la eliminatoria para el Mundial, 0-2 ante Eslovaquia.

Alemania ha jugado en todos los mundiales desde 1954, y antes de la derrota con Eslovaquia, solo había perdido tres partidos de eliminatoria, todos en casa.

Alemania parecía tan confiada en clasificarse al Mundial 2026, que ya había reservado un amistoso para las fechas del repechaje, en marzo de 2026.

En el otro partido del Grupo A de las eliminatorias mundialistas, Irlanda del Norte venció 3-1 a Luxemburgo.

¿Cómo el Grupo A de las eliminatorias europeas que integran Alemania e Irlanda del Norte?

La sorpresiva derrota de Alemania en Eslovaquia, dejó un panorama poco usual para la selección teutonas en las eliminatorias europeas.

Así va el Grupo A de las eliminatorias para el Mundial 2026: