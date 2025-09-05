La NFL arrancó en su temporada 2025-2026 y en la Semana 1 se miden Ravens vs Bills; en esta nota te detallamos el día, hora y canal para ver el partido.

La Semana 1 de la NFL inició con el triunfo de Eagles, 24-30 sobre Dallas, el jueves 4 de septiembre, pero el partido Ravens vs Bills se roba la atención.

Ravens vs Bills: Día para ver el partido de la Semana 1 de la NFL

El grueso de la Semana 1 de la NFL se jugará el domingo 7 de septiembre, y en el turno estelar, Ravens visitará el emparrillado de los Bills.

Trece partidos de la Semana 1 se jugarán el domingo 7 de septiembre, dejando para el Monday Night el último partido, Vikings vs Bears.

Ravens vs Bills: Hora para ver el partido de la Semana 1 de la NFL

A las 18:20 horas se dará la patada inicial en el partido Ravens vs Bills, el domingo 7 de septiembre, como parte de la Semana 1 de la NFL.

Ravens vs Bills: Canal para ver el partido de la Semana 1 de la NFL

Las plataformas ESPN, DAZN y Disney+ transmitirán el partido de la Semana 1, Ravens vs Bills.

Ravens vs Bills

Semana: 1

Fecha: Domingo 7 de septiembre de 2025

Horario: 18:20 horas, tiempo del centro de México

Sede: Highmark Stadium

Transmisión: ESPN, DAZN y Disney+

Ravens vs Bills: ¿Cómo llegan los equipos a la Semana 1 de la NFL?

Los Bufallo Bills llegan a la Semana 1 de la NFL con un ataque muy conjuntado y con la esperanza de que Joshua Palmer, pueda darle a Josh Allen más opciones ofensivas.

Los Baltimore Ravens apuestan por la continuidad en ataque y por una defensa física y agresiva para volver a imponer su dominio.

Los Bills inician como favoritos en las casas de apuestas para ganar el Super Bowl LX, y todo se debe a Josh Allen y al segundo ataque más prolífico de la NFL la campaña anterior.

Sin embargo, los apostadores dan a Lamar Jackson y a los Ravens esas mismas probabilidades para coronarse el próximo febrero en Santa Clara, California.