La selección de España continúa su camino rumbo al Mundial 2026 visitando al representativo de Turquía; te decimos a qué y dónde ver el partido de las eliminatorias europeas.

España tuvo una buena presentación en las eliminatorias europeas para el Mundial 2026, y va por el triunfo a Turquía, el domingo 7 de septiembre.

Turquía vs España: A qué hora ver el partido de eliminatorias europeas para el Mundial 2026

Turquía vs España se enfrentan el domingo 7 de septiembre en las eliminatorias europeas rumbo al Mundial 2026.

En punto de las 12:45 horas, tiempo del centro de México, España visita a la complicada selección de Turquía.

Turquía vs España: ¿Cómo ver el partido de eliminatorias europeas para el Mundial 2026?

La señal de SKY Sports transmitirá el partido de las eliminatorias europeas, Turquía vs España.

Partido : Turquía vs España

: Fase: Eliminatoria europea

Fecha: Domingo 7 de septiembre de 2025

Horario: 12:45 horas, tiempo del centro de México

Sede: Konya Büyükşehir Arena

Transmisión: SKY Sports

¿Cómo quedaron España y Turquía en su debut en las eliminatorias europeas?

España aprovechó el irse arriba en el marcador con gol de Mikel Oyarzabal a los 5 minutos, para redondear un triunfo de 3-0 en Bulgaria, en el partido inaugural de eliminatoria europea.

Ugurcan Cakir hizo gran atajada en tiempo añadido, para que Turquía preservara un triunfo de 3-2 sobre Georgia en su partido inaugural de la eliminatoria

Así va el Grupo E en las eliminatorias europeas:

España | 3 puntos

Turquía | 3 puntos

Georgia | 0 puntos

Bulgaria | 0 puntos

Así se juegan las eliminatorias europeas para el Mundial 2026

En total, 16 países de la UEFA se clasificarán para el Mundial de 2026. Los 12 campeones de grupo en las eliminatorias van directamente a la justa.

Las cuatro plazas restantes para el Mundial 2026 se determinan mediante playoffs en las que participan los 12 subcampeones de grupo.

Los 12 subcampeones de grupo participarán en los playoffs, junto con los cuatro ganadores de grupo mejor clasificados de la UEFA Nations League 2024/25 que no terminaron su fase de grupos en primera o segunda posición.



