Gilberto Mora continúa rompiendo récords dentro y fuera de la cancha, por lo que tras su participación con la Selección Mexicana en el Mundial 2026 aumentó su valor.

La más reciente actualización de Transfermarkt confirmó que el joven mediocampista mexicano, Gilberto Mora, se ha convertido en el futbolista con mayor valor de mercado de toda la Liga MX y en el jugador más valioso en la historia del futbol mexicano a nivel de clubes.

¿Cuánto cuesta Gilberto Mora tras el Mundial 2026?

Con apenas 17 años de edad, Gilberto Mora alcanzó una cotización de 25 millones de euros, más de 400 millones de pesos mexicanos, una cifra que refleja el enorme impacto que ha tenido en los últimos meses y el crecimiento acelerado de una carrera que apunta a convertirse en una de las más importantes del futbol nacional.

La nueva valoración coloca a Gilberto Mora por encima de otras figuras mexicanas que también destacan en el mercado internacional.

En la clasificación de Transfermarkt, Santiago Giménez aparece en el segundo lugar con un valor de 18 millones de euros, mientras que la “Hormiga” González completa el podio con una cotización de 15 millones de euros.

Histórico: Gilberto Mora ya es el futbolista con mayor valor de mercado en la Liga MX. (@Xolos)

Gilberto Mora es la nueva joya del futbol mexicano

Más allá de liderar el ranking actual, el dato adquiere una dimensión histórica, ya que ningún futbolista que haya militado en la Liga MX había alcanzado una valoración tan alta, lo que convierte a Gilberto Mora en el jugador más valioso que ha tenido el campeonato mexicano desde que existen estos registros.

Su desempeño tanto en su club como en las distintas categorías de la Selección Mexicana ha llamado la atención de visores internacionales, quienes lo consideran una de las mayores promesas del futbol mundial.