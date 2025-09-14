Isaac del Toro cerró una semana de ensueño sobre su bicicleta, luego de ganar la edición 77 del Trofeo Matteotti, el domingo 14 de septiembre en Pescara, Italia; el ciclista mexicano llegó a 13 victorias en la temporada.

El ciclista mexicano, Isaac del Toro, consiguió su cuarta victoria en una semana, llevándose el triunfo en el Trofeo Matteotti con un ataque en los kilómetros finales de la competencia.

Isaac del Toro cierra una semana de ensueño con triunfo en el Trofeo Matteotti

Al ganar el Trofeo Matteotti, Isaac del Toro logró su cuatro triunfo en una semana de ensueño en territorio italiano.

Antes, Isaac del Toro ganó el GP Industria, el Giro della Toscana y la Coppa Sabatini, confirmando su gran momento como ciclista profesional.

¿Cómo se desarrolló el Trofeo Matteotti?

El Trofeo Matteoti se definió a favor de Isaac del Toro, tras un recorrido de 193 kilómetros distribuidos en 12 vueltas, en Pescara, Italia.

El trazado del Trofeo Matteotti incluyó tres ascensos cortos en la Salita Tiberi, el Colle Scorrano y el Montesilvano Colle, tras los cuales Isaac del Toro salió fortalecido en busca de la victoria.

Varios intentos de fuga marcaron el inicio de la competencia, y a 60 kilómetros de la meta una fuga de cinco corredores fue acortada por el grupo principal en el que se encontraba Isaac del Toro.

Así ganó Isaac del Toro el Trofeo Matteotti

La definición del Trofeo Matteotti se produjo en los últimos 11 kilómetros, con Isaac del Toro compartiendo pelotón con Richard Carapaz, Davide Formolo, Christian Scaroni y Rui Costa.

Isaac del Toro lanzó su ataque definitivo en la recta final, y el mexicano no tuvo rival que le impidiera cruzar la línea de meta en primer lugar, sellando su triunfo en el Trofeo Matteotti.

¿Cuándo vuelve a competir Isaac del Toro?

Después de su semana de ensueño en Italia, Isaac del Toro liderará al equipo de México en el Mundial de Ruta 2025.

Será del 21 al 28 de septiembre del 2025, que se realizará el Mundial de Ruta 2025 con sede en la capital de Ruanda, Kigali.

El Mundial de Ruta 2025 será un reto importante para el ciclista mexicano, Isaac del Toro, pues es un circuito montañoso que finalizará en el Muro de Kigali.