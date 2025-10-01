No tiene techo. Isaac del Toro sigue escalando en el ranking mundial de ciclismo de la UCI. Ya está dentro del Top-5 y se colocó en el 4, después de su participación en el Mundial de Ruanda.

Y es que en tan solo unos meses, Isaac de Toro ya se convirtió en el mejor ciclista de la historia de México. Algo impresionante pues apenas tiene 21 años y solo una vez se le ha visto en una gran vuelta.

Bueno, el mexicano ya avisaba en el 2023 cuando ganó el Tour del Porvenir, carrera para las máximas promesas y que se la ha llevado nombres como Tadej Pogacar, 4 veces campeón del Tour de Francia.

Pero fue en este 2025 que explotó Del Toro. En el Giro de Italia dio un golpe sobre la mesa del mundo del ciclismo. En su primera participación se quedó a una etapa de ganarlo. Terminó segundo que es un tremendo logro.

Isaac del Toro sigue escalando lugares en el Top-5 mundial; ya es el cuarto mejor del mundo

Fue después del Giro de Italia que Isaac del Toro comenzó a escalar lugares en el ranking de la UCI a una velocidad brutal. Se puso en el Top-10, a lado de nombres que se consideran históricos.

Parecía que iba a terminar el 2025 en el sexto lugar de la clasificación gracias a dominar muchas carreras, pero llegó el Mundial de Ciclismo de Ruta en Ruanda. Ahí Isaac del Toro se codeó con lo mejor de lo mejor.

Demostró que es capaz de dominar el deporte, pues en la primera prueba que fue la contrarreloj terminó quinto del mundo. Ya en la prueba reina, finalizó en séptimo. Es decir, un ciclista muy completo.

Ahora se encuentra en el cuarto lugar. Está por encima de Joao Almeida, Remco Evenepoel, Mathieu Ven Der Poel, o Thomas Pidcock. Si no los conoce, créame que hablamos de pesos pesados.

Solo le queda pasar a Tadej pogacar, Vingegaard o Mads Pedersen, pero bueno, eso ya es hablar de escribir tu nombre en la historia.

El impresionante ascenso de Isaac del Toro en este 2025

Este ranking de la UCI (Unión Ciclista Internacional) demuestra lo que ha sido el 2025 para Isaac del Toro. Resulta que en enero, el mexicano se encontraba en el lugar 57, ahora ya escaló 53 posiciones en unos cuantos meses.

Tan solo veamos lo que consiguió Isaac del Toro en 2025: