Isaac del Toro terminó como tercer lugar del Tour de Francia 2026 y volverá a la bicicleta en el mes de septiembre de 2026, en el Campeonato Mundial de Ciclismo en Ruta UCI, el cual se celebrará en Montreal, Canadá.

Campeonato Mundial de Ciclismo en Ruta UCI | 20 al 27 de septiembre de 2026

¿Cuándo vuelve a correr Isaac del Toro en este año 2026?

La actividad de Isaac del Toro se reanuda el 20 de septiembre de 2026 cuando el ciclista mexicano entre en acción en la carrera del Campeonato Mundial de Ciclismo en Ruta UCI, en Montreal, Canadá.

Será del 20 a 27 de septiembre, cuando el ciclista mexicano Isaac del Toro dispute el Campeonato Mundial de Ciclismo en Ruta UCI.

Será una carrera de 13 pruebas oficiales entre contrarreloj individual, carreras en ruta y relevos mixtos por equipos.

¿Cuándo vuelve a correr Isaac del Toro? Fecha y sede de la próxima carrera del mexicano. (Stefano Sirotti / MEXSPORT)

¿En qué prueba participará Isaac del Toro?

Tras haber conseguido el tercer lugar en el Tour de Francia 2026, el ciclista mexicano Isaac del Toro liderará a México en la máxima categoría del pelotón mundial.

Su participación está programada para la carrera en ruta élite varonil que se llevará a cabo el domingo 27 de septiembre de 2026.