Cruz Azul vs Philadelphia Union chocan en la Jornada 1 de la Leagues Cup 2026; pronóstico 2-2. Conoce las posibles alineaciones.
Cruz Azul vs Philadelphia Union: Pronóstico del partido de Leagues Cup 2026
El pronóstico del partido Cruz Azul vs Philadelphia Union es empate 2-2 en la Jornada 1 de la Leagues Cup 2026.
Pronóstico: Cruz Azul 2-2 Philadelphia Union
Cruz Azul vs Philadelphia Union: Posibles alineaciones del partido de Leagues Cup 2026
Cruz Azul vs Philadelphia Union pondrán estas posibles alineaciones en la Leagues Cup 2026:
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Cruz Azul
- Portero: Kevin Mier
- Defensas: Omar Campos, Jesús Orozco Chiquete, Willer Ditta y Gonzalo Piovi
- Mediocampistas: Jeremy Márquez, Erik Lira, Carlos Rodríguez y Agustín Palavecino
- Delanteros: Nicolás Ibáñez y Luka Romero
Philadelphia Union
- Portero: Andre Blake
- Defensas: Frankie Westfield, Neil Pierre, Nathan Harriel y Kai Wagner
- Mediocampistas: Cavan Sullivan, Jovan Lukić, Danley Jean Jacques e Indiana Vassilev
- Delanteros: Milan Iloski y Bruno Damiani
Cruz Azul vs Philadelphia Union: ¿Cuándo y dónde ver el partido de la Jornada 1 de la Leagues Cup?
Cruz Azul vs Philadelphia Union juegan en la Leagues Cup 2026 este jueves 6 de agosto a las 18:00 horas. Transmite Apple TV.
- Partido: Cruz Azul vs Philadelphia Union
- Fase: Jornada 1
- Torneo: Leagues Cup 2026
- Fecha: Jueves 6 de agosto de 2026
- Horario: 18:00 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Subaru Park
- Transmisión: Apple TV