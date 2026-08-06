Cruz Azul vs Philadelphia Union chocan en la Jornada 1 de la Leagues Cup 2026; pronóstico 2-2. Conoce las posibles alineaciones.

Cruz Azul vs Philadelphia Union: Pronóstico del partido de Leagues Cup 2026

El pronóstico del partido Cruz Azul vs Philadelphia Union es empate 2-2 en la Jornada 1 de la Leagues Cup 2026.

Pronóstico: Cruz Azul 2-2 Philadelphia Union

Cruz Azul vs Philadelphia Union: Posibles alineaciones del partido de Leagues Cup 2026

Cruz Azul vs Philadelphia Union pondrán estas posibles alineaciones en la Leagues Cup 2026:

Cruz Azul

Portero: Kevin Mier

Defensas: Omar Campos, Jesús Orozco Chiquete, Willer Ditta y Gonzalo Piovi

Mediocampistas: Jeremy Márquez, Erik Lira, Carlos Rodríguez y Agustín Palavecino

Delanteros: Nicolás Ibáñez y Luka Romero

Cruz Azul es uno de los favoritos para ganar la Leagues Cup 2026 (Carlos Ramirez / Carlos Ramirez)

Philadelphia Union

Portero: Andre Blake

Defensas: Frankie Westfield, Neil Pierre, Nathan Harriel y Kai Wagner

Mediocampistas: Cavan Sullivan, Jovan Lukić, Danley Jean Jacques e Indiana Vassilev

Delanteros: Milan Iloski y Bruno Damiani

Cruz Azul vs Philadelphia Union: ¿Cuándo y dónde ver el partido de la Jornada 1 de la Leagues Cup?

Cruz Azul vs Philadelphia Union juegan en la Leagues Cup 2026 este jueves 6 de agosto a las 18:00 horas. Transmite Apple TV.