Isaac del Toro recuperó el tercer lugar del ranking mundial individual de la UCI tras su triunfo en el Gran Premio de Montreal, carrera que conquistó el domingo 13 de septiembre de 2026.

El ciclista mexicano del UAE Team Emirates-XRG, Isaac del Toro, subió al Top 3 mundial desplazando al danés Jonas Vingegaard.

Así quedó el podio de la UCI tras su más reciente actualización:

Tadej Pogacar | UAE Team Emirates-XRG | 11,676 puntos

Remco Evenepoel | Red Bull-BORA-hansgrohe | 7,921 puntos

Isaac del Toro | UAE Team Emirates-XRG | 6,476 puntos

Isaac del Toro es el tercer mejor ciclista del mundo (@UCI_cycling)

Isaac del Toro se ha consolidado con una gran temporada en el 2026

Isaac del Toro volvió al lugar 3 del ranking mundial de la UCI gracias a su victoria en el Gran Premio de Montreal, pero en general, la razón es su gran temporada en lo que va del 2026.

El Torito mexicano de 22 años, hizo historia al conseguir el tercer lugar general y el maillot blanco de los jóvenes en el Tour de Francia 2026, además de proclamarse campeón de la Vuelta a Alemania.

De la mano de Isaac del Toro, México ascendió al puesto 12 del ranking de naciones, otorgándole al país seis plazas para el Mundial de Ciclismo en Ruta que se disputará precisamente en Montreal desde el 20 de septiembre.

Isaac del Toro ganó el Gran Premio de Montreal, Canadá.

¿Cuándo vuelve a correr Isaac del Toro?

Isaac del Toro, el tercer mejor ciclista en el ranking de la UCI, llegará con esa etiqueta al Mundial de Ciclismo de Ruta 2026 en Montreal, Canadá, justo el lugar del triunfo más reciente del mexicano.

Sin Tadej Pogacar en el Mundial de Ruta debido a una lesión, Isaac Del Toro buscará apoderarse del triunfo en la prueba de naciones.

Del Toro debuta el domingo 20 de septiembre en el Mundial de Ciclismo de Ruta como parte de la prueba contrarreloj individual.