Ronald Johnson, embajador de Estados Unidos en México, recibió al comisionado de la NFL, Roger Goodell, previo al partido Vikings vs 49ers a celebrarse el domingo 22 de noviembre en el Estadio Banorte.

En el encuentro participaron también jugadores de Minnesota y San Francisco antes de su enfrentamiento del denominado Sunday Night Football en México.

Ronald Johnson se reúne con Roger Goodell y celebra conexión entre NFL y México

A través de redes sociales, Ronald Johnson compartió la celebración que sostuvo junto al comisionado Roger Goodell en vísperas del partido de la NFl que se llevará a cabo en la Ciudad de México.

El embajador manifestó su enorme satisfacción por albergar a los representantes Vikings y 49ers, además de que rememoró la profunda trascendencia de México en la expansión global del futbol americano.

Johnson, junto a Roger Goodell, recordaron que hace más de 20 años nuestro país fue sede del primer juego de la NFL fuera de Estados Unidos.

Ronald Johnson recibe a comisionado de la NFL previo al Vikings vs 49ers (Especial)

Ahora, el embajador celebró que México se posiciona como el país con el mayor número de seguidores de la NFL fuera de territorio estadounidense, alcanzando una impresionante cifra estimada en 40 millones de aficionados.

Así, entre música y luces, la embajada de Estados Unidos festejó un año de más de conexión entre la NFL y nuestro país.

Por ello, tras la cálida recepción para el comisionado de la NFL, Johnson deseo éxito para que el Sunday Night Football en el Estadio Banorte sea un gran evento y emocione al público azteca.