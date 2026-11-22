Armando ‘Hormiga’ González continúa demostrando que atraviesa un gran momento goleador y se consolida como uno de los delanteros mexicanos más productivos de 2026.

El atacante del Olympiacos alcanzó las 20 anotaciones en el año, cifra que lo coloca en el tercer puesto del ranking de máximos anotadores nacionales.

Hormiga González supera a Henry Martín y Raúl jiménez

El futbolista mexicano solamente tiene por delante a Julián Quiñones, quien encabeza la clasificación con 41 goles, y a Ronaldo Cisneros, que registra 21 tantos.

Su producción ofensiva también le permite superar a varios delanteros con experiencia en el futbol mexicano y en el extranjero, entre ellos Henry Martín, Germán Berterame, Ali Ávila y Raúl Jiménez.

Hormiga González escala en el ranking de goleadores mexicanos y ya es tercero en 2026. (@olympiacosfc / X)

El crecimiento del atacante no es producto de la casualidad, pues la Hormiga González ha sabido aprovechar las oportunidades que ha recibido y sus números comienzan a respaldar su candidatura para convertirse en una alternativa importante en el ataque de la Selección Mexicana.

Hormiga González podría acercarse al subliderato de goleadores mexicanos

Con todavía camino por recorrer en el año, la Hormiga González tiene la posibilidad de mejorar sus registros y acercarse al segundo lugar de goleadores mexicanos.

Además, su llegada al Olympiacos representa un nuevo desafío en su carrera, pues ahora tiene la oportunidad de demostrar su capacidad en el futbol europeo y competir por un lugar dentro de uno de los clubes más importantes de Grecia.