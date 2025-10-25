Isaac del Toro volvió a la bicicleta hoy sábado 25 de octubre para tomar parte de la prueba de ruta del Campeonato Nacional de Ciclismo; te contamos cómo logró el el mexicano el doblete en el evento.

El ciclista mexicano Isaac del Toro ha sido la gran atracción en el Campeonato Nacional de Ciclismo de Ruta, que se realiza en Ensenada, Baja California, tierra natal del ciclista mexicano.

¿Cómo quedó Isaac del Toro en la prueba de ruta del Campeonato Nacional de Ciclismo?

Isaac del Toro ganó el sábado 25 de octubre la prueba de ruta del Campeonato Nacional de Ciclismo, la segunda competencia en la que tomó parte durante el evento.

Alrededor de las 9 de la mañana, tiempo del centro de México, Isaac del Toro arrancó la prueba de ruta en busca del doblete en el Valle de Guadalupe.

A más de 120 kilómetros de la meta, Isaac del Toro se lanzó en una primera fuga para explotar a sus rivales.

Sólo fue cuestión de tiempo para que Isaac del Toro se convirtiera en el Campeón Nacional de Ruta 2025, tras ganar la prueba de ruta individual masculina.

Así se definió la prueba de ruta del Campeonato Nacional de Ciclismo de ruta

Cuatro ciclistas se acercaron a Isaac del Toro en busca de llegar juntos a la recta final de la prueba de ruta del Campeonato Nacional de Ciclismo, pero la calidad y fuerza del integrante de UAE fue demasiado para sus rivales.

Edgar Cadena quiso sorprender a los fugados, pero Isaac del Toro no lo dejó escapar, por lo que formaron un pelotón compacto junto a Gerardo Ulloa y Eder Frayre.

Sin embargo, a menos de 45 kilómetros, Isaac del Toro aceleró para dejar atrás a sus competidores en busca de la meta y del Campeonato Nacional de Ciclismo de Ruta.

Sólo Eder Frayre aguantó el ritmo de Isaac del Toro, pero a tres kilómetros de la prueba de ruta del Campeonato Nacional de Ciclismo, el integrante del UAE se adelantó en solitario para ganar la competencia.

Isaac del Toro brilló en su tierra natal

La victoria en la prueba de ruta que constó de 160 kilómetros, fue la número 18 de Isaac del Toro en su temporada, ya que el Campeonato Nacional de Ciclismo de Ruta fue reconocido por la Unión Ciclista Internacional.

No podía ser de otra manera, Isaac del Toro confirmó en su tierra, Ensenada, que es uno de los mejores ciclistas del momento.