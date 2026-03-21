Después de correr la Milán-San Remo 2026 como gregario, Isaac del Toro descansará unos días para volver a la bicicleta en la Itzulia Basque Country 2026. Del 6 al 11 de abril será la competencia en Bilbao, España.

Siguiente carrera de Isaac del Toro: Itzulia Basque Country 2026 | 6 al 11 de abril de 2026.

¿Cuándo correrá Isaac del Toro en la Itzulia Basque Country 2026?

La Itzulia Basque Country 2026 la correrá Isaac del Toro a partir del 6 de abril en territorio vasco de España.

Sede de la Itzulia Basque Country 2026 que correrá Isaac del Toro

El nuevo reto de Isaac del Toro será una carrera por etapas, que comenzará en Bilbao con una contrarreloj individual y concluirá en Bergara.

Evento: Itzulia Basque Country 2026

Fecha: 6 al 11 de abril

Sede: Bilbao, España

Transmisión: Claro Sports

Etapas y Recorrido de la Itzulia Basque Country 2026 en la que participará Isaac del Toro

El recorrido oficial de la Itzulia Basque Country 2026 en la que participará Isaac del Toro, será de 6 etapas con un total de 809.6 kilómetros y más de 16,000 metros de desnivel acumulado.

Será la tercera participación de Isaac del Toro en la Itzulia. En 2024, el mexicano logró un séptimo lugar en la clasificación general.

En 2025 terminó en la posición 15. Y en 2026 competirá con su excompañero Juan Ayuso, Paul Seixas de Francia, Ben Healy de Irlanda y el experimentado Primoz Roglic.