Isaac del Toro enfrentó la Clásica de Hamburgo 2025 con el objetivo de sumar otro triunfo a su temporada; te decimos cómo le fue al ciclista mexicano.

La Clásica de Hamburgo 2025 se corrió el domingo 17 de agosto en territorio alemán, con las miradas puestas en la carrera de Isaac del Toro.

Isaac del Toro hoy: ¿Cómo le fue al ciclista mexicano en la Clásica de Hamburgo 2025?

Isaac del Toro recorrió los 207 kilómetros de la Clásica de Hamburgo 2025, pero aunque se se mantuvo en el grupo perseguidor, y apretó para acercarse a los líderes, terminó muy lejos del podio en la competencia.

La Clásica de Hamburgo 2025 fue ganada por el ciclista irlandés Rory Townsend, mientras que Isaac del Toro cruzó la línea de meta en el lugar 42, trabajando para una posible victoria de su equipo.

¿Cómo fue la Clásica de Hamburgo 2025?

En los últimos 30 kilómetros de la Clásica de Hamburgo 2025, Isaac del Toro aparecía en el grupo perseguidor recortando segundos, y con su ataque redujo la diferencia con el líder.

Sin embargo, a falta de 10 kilómetros, Isaac del Toro trabajó para la victoria de su compañero en el UAE Team Emirates, Sebastian Molano, quien no pudo lograr el objetivo.

Rory Townsend, quien no era favorito, cruzó la meta con un tiempo de 4:24:06, en una carrera que se decidió al sprint en los metros finales.

Así quedó la clasificación general de la Clásica de Hamburgo 20251 Rory Townsend

Rory Townsend Arnaud De Lie Paul Magnier Jasper Philipsen Danny Van Poppel Fred Wright Antonio Morgado Biniam Girmay Matis Louvel Wout Van Aer

¿Cuándo vuelve a competir Isaac del Toro?

El UAE Team Emirates-XRG, equipo de Isaac del Toro, permanecerá en Alemania para competir en el Lidl Deutschland Tour del 20 al 24 de agosto.

La carrera que tendrá un prólogo seguido de cuatro etapas en ruta, no incluirá al ciclista mexicano Isaac del Toro, pues el UAE quedó integrado por la siguiente alineación.