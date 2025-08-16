La actividad en los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 continúa. Los mexicanos no han parado de traer medallas, y ahora fue el turno para las hermanas Lía y Mía Cueva, pues que se llevaron el oro.

De hecho, es el primer día para las hermanas Lía y Mía Cueva en estos Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025. Así demuestran su calidad, pues inmediatamente obtienen la presea dorada.

Recordemos que esta competencia, es para atletas juveniles. La edad mínima para participar es de 12 años y la máxima es de 22. Las gemelas tienen 14 años, pero eso no les importa.

Incluso, ya hicieron historia en el Mundial de Clavados 2025, consiguieron un bronce. Su proyección no tiene límite. Pero veamos qué pasó hoy.

¡Siguen brillando! Hermanas Lía y Mía Cueva ganan medalla de oro en los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025

Lía y Mía Cueva comenzaron su participación en los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 este sábado 16 de agosto y lo hicieron de la mejor manera, pues ya ganaron una medalla de oro.

Las gemelas, Lía y Mía Cueva ganaron la presea dorada en la modalidad de trampolín de 3 metros sincronizados. Le ganaron las estadounidenses y brasileñas.

Lograron una clasificación de 289.32 puntos. Lo mejor es que apenas comienza y puede que dejen más medallas a la Delegación Mexicana.

¡Oro para México 🥇🇲🇽!



Mía y Lía Cueva 🇲🇽 ganan los Juegos Panamericanos Jr 👧🇵🇾 en Trampolín 3m Sincronizados 🌊



Las gemelas maravilla 🤩 lo hacen de nuevo 👏 pic.twitter.com/7K7HV9Mg5Q — México rumbo a LA 2028 🇲🇽🇺🇸 (@MLosAngeles2028) August 16, 2025

Lía y Mía Cueva: Las gemelas que están haciendo historia en los Juegos Panamericanos Asunción 2025

Como vimos, Lía y Mía Cueva apenas tienen 14 años, y tienen un futuro brillante por delante. Nacieron el 21 de enero del 2011, la primera en nacer fue Lía, solo por un minuto de diferencia.

Mucho antes de estos Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025, las gemelas Lía y Mía Cueva comenzaron en la gimnasia, pero Iván Bautista las jaló a los clavados. Ahí descubrieron su increíble talento.

"Pues se siente muy bonito poder conseguir esto a tan corta edad, porque mi entrenador me dice que nadie lo ha hecho y, no sé, se siente muy bonito poder entregarle una medalla a México“, comentó Lía Cueva después de ganar la medalla en Mundial 2025.