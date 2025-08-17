La lucha libre vivió uno de los momentos más épicos durante la celebración de Triplemanía 33. Finn Balor sorprendió a todos durante su combate con Mr. Iguana, pues sacó a Demonito y lo puso a luchar contra La Yesca.

En un inesperado combate durante Triplemanía 33, La Yesca se enfrentó a Demonito, un momento épico que se viralizó rápidamente en redes sociales.

Mr. Iguana, los espectadores en la Arena y todos aquellos que siguieron la pelea a través de una pantalla quedaron sorprendidos con Demonito, quien de inmediato se convirtió en la sensación.

¿Quién ganó la pelea entre Demonito y la Yesca en Triplemanía 33?

En Triplemanía 33, Demonito le hizo frente a la Yesca, quien se vio sorprendida ante el peculiar “amigo” de Finn Balor.

Demonito salió vencedor tras devorar a La Yesca en uno de los momentos más épicos en la historia de la lucha libre.

BROOO FINN BALOR JUST PULLED OUT A DEMONITO TO FACE OFF AGAINST LA YESCA I'M DYING LMAOOO



THIS IS CINEMA#TripleMania

pic.twitter.com/TYDttrhxsJ — Wrestling Pics & Clips (@WrestleClips) August 17, 2025

¿Cuánto cuesta Demonito, la sensación de Triplemanía 33?

Demonito fue la sensación de Triplemanía 33 y de inmediato se volvió viral en redes sociales, por lo que ahora los fanáticos de la lucha libre ya podrán adquirir el peluche a través de la página de WWE.

Finn Balor sorprendió en su encuentro con Mr. Iguana al mostrar una marioneta, momento que quedó enmarcado para los fanáticos de Triplemanía, pues Demonito fue el encargado de enfrentarse a La Yesca.

A través de su página oficial, WWE puso a la venta a Demonito con un precio aproximado de 1,875 pesos mexicanos. “Hecha de un material de felpa supersuave, esta réplica de peluche de Finn Balor “Demonito” será el regalo perfecto para cualquier fan del Universo WWE. Llévate a casa un pedazo del ring con esta figura de una de las mejores Superestrellas del mundo”, se lee en la descripción.

¿Dónde comprar a Demonito, la sensación de Triplemanía 33?

Para todos los fanáticos interesados en adquirir a Demonito y evitar fraudes a través de internet, la página oficial de WWE es el sitio para comprar al peluche que robó todos los reflectores en Triplemanía 33.

Aunque Demonito fue toda una sensación, los fanáticos se mostraron a disgusto en la publicación de WWE debido a su alto costo (1,875 pesos mexicanos).