Tijuana vs León se miden en la Jornada 2 de la Liga MX en el Estadio Caliente, el viernes 24 de julio a las 21 horas por FOX One.
- Partido: Tijuana vs León
- Fase: Jornada 2 de Liga MX
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Viernes 24 de julio de 2026
- Horario: 21:00 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Caliente
- Transmisión: FOX One
Tijuana vs León: Día para ver el partido de la Jornada 2 de Liga MX
El viernes 24 de julio de 2026 continúa la Jornada 2 de la Liga MX, en la que juegan Tijuana vs León.
Tijuana vs León: Hora para ver el partido de la Jornada 2 de Liga MX
El partido Tijuana vs León inicia a las 21:00 horas, tiempo del centro de México, como parte de la Jornada 2 de la Liga MX.
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Tijuana vs León: Canal para ver el partido de la Jornada 2 de Liga MX
La plataforma FOX One transmitirá el partido Tijuana vs León.
- Partido: Tijuana vs León
- Fase: Jornada 2 de Liga MX
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Viernes 24 de julio de 2026
- Horario: 21:00 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Caliente
- Transmisión: FOX One
¿Cómo quedaron Tijuana y León en la Jornada 1 de la Liga MX?
Tijuana repetirá como local en la Jornada 2 de la Liga MX, después de vencer en el inicio del torneo a Tigres, con marcador de 3-1.
León perdió 2-3 con Atlas en la Jornada 1 jugando como local, así que busca sus primeros puntos ante Tijuana.