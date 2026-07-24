Tijuana vs León se miden en la Jornada 2 de la Liga MX en el Estadio Caliente, el viernes 24 de julio a las 21 horas por FOX One.

Partido: Tijuana vs León

Fase: Jornada 2 de Liga MX

Torneo: Apertura 2026

Fecha: Viernes 24 de julio de 2026

Horario: 21:00 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Caliente

Transmisión: FOX One

Tijuana vs León: Día para ver el partido de la Jornada 2 de Liga MX

El viernes 24 de julio de 2026 continúa la Jornada 2 de la Liga MX, en la que juegan Tijuana vs León.

Tijuana vs León: Hora para ver el partido de la Jornada 2 de Liga MX

El partido Tijuana vs León inicia a las 21:00 horas, tiempo del centro de México, como parte de la Jornada 2 de la Liga MX.

Tijuana vs León: Canal para ver el partido de la Jornada 2 de Liga MX

La plataforma FOX One transmitirá el partido Tijuana vs León.

Partido: Tijuana vs León

Fase: Jornada 2 de Liga MX

Torneo: Apertura 2026

Fecha: Viernes 24 de julio de 2026

Horario: 21:00 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Caliente

Transmisión: FOX One

Ignacio Rivero con Tijuana en la Liga MX (Joshua Hernandez / Joshua Hernandez)

¿Cómo quedaron Tijuana y León en la Jornada 1 de la Liga MX?

Tijuana repetirá como local en la Jornada 2 de la Liga MX, después de vencer en el inicio del torneo a Tigres, con marcador de 3-1.

León perdió 2-3 con Atlas en la Jornada 1 jugando como local, así que busca sus primeros puntos ante Tijuana.