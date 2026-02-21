Isaac Del Toro enfrenta la Etapa 7 el UAE Tour como virtual campeón este domingo 22 de febrero. Transmiten ESPN y Disney+ a las 3 horas.
- Evento: UAE Tour 2026
- Fecha: Domingo 22 de febrero de 2026
- Sede: Emiratos Árabes Unidos
- Fase: Etapa 7
- Transmisión: ESPN y Disney+
- Hora: 3 horas, tiempo del centro de México
Isaac del Toro en UAE Tour 2026: Hora para ver coronarse al mexicano en la Etapa 7
A las 3 horas, tiempo del centro de México arranca la Etapa 7 del UAE Tour que corre el ciclista mexicano Isaac del Toro.
Isaac del Toro en UAE Tour 2026: ¿Dónde ver coronarse al mexicano en la Etapa 7?
Las plataformas ESPN y Disney+ transmiten la UAE Tour 2026 en la que compite el mexicano Isaac del Toro.
Isaac del Toro hoy: El mexicano se mantiene segundo tras la Etapa 4 del UAE Tour 2026
Isaac del Toro hoy: El mexicano llega 25 en la Etapa 2 del UAE Tour
Isaac del Toro hoy: El ciclista mexicano gana la primera etapa del UAE Tour
Isaac del Toro hoy: El mexicano es segundo tras la Etapa 5 del UAE Tour 2026
UAE Tour 2026: Recorrido y perfil de la Etapa 7
La Etapa 7 del UAE Tour 2026 sumará 149 kilómetros a la prueba desde Del Museo Nacional Zayed hacia el rompeolas de Abu Dabi
- Una etapa alrededor de la ciudad de Abu Dabi. Con salida en el Museo Nacional Zayed, la ruta pasa por la isla Yas, la ciudad de Khalifa y la isla Yas, y regresa a Abu Dabi.
- La ruta cruza las islas Yifenah, Al Reem y Al Maryah, con un paso clave en Qasr Al Hosn.
- La aproximación final discurre de sur a norte y concluye en el rompeolas de Abu Dabi, con un probable final al sprint.
- Los últimos 5 km transcurren por una carretera ancha con grandes semicurvas que conducen a la meta sobre asfalto.
Así va la clasificación general del UAE Tour 2026
Isaac del Toro llegó en el primer lugar de la Etapa 6 y es virtual campeón del UAE Tour 2026.
Así quedó la clasificación general tras la Etapa 6 del UAE Tour 2026:
- Isaac Del Toro (Equipo Emiratos Árabes Unidos-XRG) 18:13:42
- Antonio Tiberi (Bahrein Victorioso) +20”
- Luke Plapp (Equipo Jayco AlUla) +1′14”