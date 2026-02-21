Isaac Del Toro enfrenta la Etapa 7 el UAE Tour como virtual campeón este domingo 22 de febrero. Transmiten ESPN y Disney+ a las 3 horas.

Evento: UAE Tour 2026

Fecha: Domingo 22 de febrero de 2026

Sede: Emiratos Árabes Unidos

Fase: Etapa 7

Transmisión: ESPN y Disney+

Hora: 3 horas, tiempo del centro de México

Isaac del Toro en lo alto del podio (@EquipoEmiratesUAE)

Isaac del Toro en UAE Tour 2026: Hora para ver coronarse al mexicano en la Etapa 7

Las plataformas ESPN y Disney+ transmiten la UAE Tour 2026 en la que compite el mexicano Isaac del Toro.

Isaac del Toro es campeón del UAE Tour 2026 (@EquipoEmiratesUAE)

UAE Tour 2026: Recorrido y perfil de la Etapa 7

La Etapa 7 del UAE Tour 2026 sumará 149 kilómetros a la prueba desde Del Museo Nacional Zayed hacia el rompeolas de Abu Dabi

Una etapa alrededor de la ciudad de Abu Dabi. Con salida en el Museo Nacional Zayed, la ruta pasa por la isla Yas, la ciudad de Khalifa y la isla Yas, y regresa a Abu Dabi.

La ruta cruza las islas Yifenah, Al Reem y Al Maryah, con un paso clave en Qasr Al Hosn.

La aproximación final discurre de sur a norte y concluye en el rompeolas de Abu Dabi, con un probable final al sprint.

Los últimos 5 km transcurren por una carretera ancha con grandes semicurvas que conducen a la meta sobre asfalto.

Recorrido Etapa 7 UAE Tour 2026 (@uaetour)

Así va la clasificación general del UAE Tour 2026

Isaac del Toro llegó en el primer lugar de la Etapa 6 y es virtual campeón del UAE Tour 2026.

Así quedó la clasificación general tras la Etapa 6 del UAE Tour 2026: