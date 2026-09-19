Isaac del Toro debuta en el Mundial de Ciclismo de Ruta 2026 este domingo 20 de septiembre en la prueba contrarreloj. Transmite Claro Sports a las 10:45 horas.

Evento: Mundial de Ciclismo de Ruta 2026

Fase: Contrarreloj individual

Fecha: Domingo 20 de septiembre de 2026

Horario: 10:45 horas

Recorrido: 39,2 kilómetros

Sede: Montreal, Canadá

Transmisión: Claro Sports

El mexicano Isaac del Toro será uno de los ciclistas a seguir en el Mundial de Ciclismo de Ruta 2026.

Isaac del Toro: Día para ver la contrarreloj del Mundial de Ciclismo de Ruta 2026

Isaac del Toro correrá la la contrarreloj del Mundial de Ciclismo de Ruta 2026 el domingo 20 de septiembre.

Isaac del Toro: Hora para ver la contrarreloj del Mundial de Ciclismo de Ruta 2026

A partir de las 10:45 horas inicia la contrarreloj del Mundial de Ciclismo de Ruta 2026 con Isaac del Toro como protagonista.

Isaac del Toro llega tras ganar el Gran Prix de Montreal (Especial)

Isaac del Toro: Canal para ver la contrarreloj del Mundial de Ciclismo de Ruta 2026

Claro Sports transmite el Mundial de Ciclismo de Ruta 2026, en el que Isaac del Toro busca la victoria.

Evento: Mundial de Ciclismo de Ruta 2026

Fase: Contrarreloj individual

Fecha: Domingo 20 de septiembre de 2026

Horario: 10:45 horas

Recorrido: 39,2 kilómetros

Sede: Montreal, Canadá

Transmisión: Claro Sports

Perfil y recorrido de la contrarreloj del Mundial de Ciclismo de Ruta 2026

La contrarreloj individual del Mundial de Ciclismo de Ruta 2026 se correrá sobre un trazado de 39.2 kilómetros.

Aunque el perfil es llano y favorece a los velocistas, el desenlace cuenta con una subida exigente.