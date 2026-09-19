Atlético de Madrid vs Real Madrid juegan en la Jornada 7 de LaLiga: domingo 20 de septiembre, 08:15 horas, transmisión por SKY Sports.

El partido Atlético de Madrid vs Real Madrid es uno de los cinco encuentros de este 20 de septiembre como parte de la Jornada 7 de LaLiga.

Partido: Atlético de Madrid vs Real Madrid

Fase: Jornada 7

Torneo: LaLiga

Fecha: Domingo 20 de septiembre de 2026

Horario: 08:15 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Metropolitano

Transmisión: SKY Sports

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El domingo 20 de septiembre de 2026 continúa la Jornada 7 de LaLiga con el partido Atlético de Madrid vs Real Madrid.

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A las 08:15 horas, tiempo del centro de México, se enfrentan Atlético de Madrid vs Real Madrid, partido en el que los merengues pelean la cima de LaLiga.

Real Madrid busca empatar al FC Barcelona en la cima de LaLiga (Alberto Saiz / AP Photo/Alberto Saiz)

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