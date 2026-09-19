Atlético de Madrid vs Real Madrid juegan en la Jornada 7 de LaLiga: domingo 20 de septiembre, 08:15 horas, transmisión por SKY Sports.
El partido Atlético de Madrid vs Real Madrid es uno de los cinco encuentros de este 20 de septiembre como parte de la Jornada 7 de LaLiga.
- Partido: Atlético de Madrid vs Real Madrid
- Fase: Jornada 7
- Torneo: LaLiga
- Fecha: Domingo 20 de septiembre de 2026
- Horario: 08:15 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Metropolitano
- Transmisión: SKY Sports
Atlético de Madrid vs Real Madrid: Día para ver el partido de LaLiga
El domingo 20 de septiembre de 2026 continúa la Jornada 7 de LaLiga con el partido Atlético de Madrid vs Real Madrid.
Atlético de Madrid vs Real Madrid: Hora para ver el partido de LaLiga
A las 08:15 horas, tiempo del centro de México, se enfrentan Atlético de Madrid vs Real Madrid, partido en el que los merengues pelean la cima de LaLiga.
Atlético de Madrid vs Real Madrid: Canal para ver el partido de LaLiga
La plataforma SKY Sports transmitirá el partido Atlético de Madrid vs Real Madrid en la Jornada 7 de LaLiga.
- Partido: Atlético de Madrid vs Real Madrid
- Fase: Jornada 7
- Torneo: LaLiga
- Fecha: Domingo 20 de septiembre de 2026
- Horario: 08:15 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Metropolitano
- Transmisión: SKY Sports