Isaac del Toro liderará a la Selección Mexicana en la prueba de fondo élite varonil del Mundial de Ruta Montreal 2026, reto para el que la Unión Ciclista de México reveló al equipo que lo acompañará.

Bernardo de la Garza, presidente de la Unión Ciclista de México, reveló al seleccionado nacional para la cita que se disputará del 20 al 27 de septiembre en Montreal, Canadá.

El equipo mexicano que respaldará a Isaac del Toro en el Mundial de Ruta 2026 está integrado por:

Edgar Cadena

Eder Frayre

Ulises Castillo

José Antonio Escárcega

Carlos García

Tomás Aguirre

Isaac del Toro llega en gran momento al Mundial de Ruta 2026

Un equipo con experiencia en el ciclismo internacional

Isaac del Toro contará con un equipo que tiene experiencia en el ciclismo internacional, lo que será valioso para buscar el triunfo en el Mundial de Ruta 2026.

Destaca Edgar Chucky Cadena, quien logró sus primeras victorias de etapa en la Vuelta a Asturias 2026. Terminó en el Top 10 del Tour de Alemania ganado por Isaac del Toro.

Eder Frayre y Ulises Castillo son también dos experimentados ciclistas con larga trayectoria.

La juventud de Carlos García, José Escárcega y Tomás Aguirre será valiosa al momento de acelerar en apoyo a Isaac del Toro.

El UAE Team apoyará a Isaac del Toro en el Mundial de Ruta 2026

En busca del mejor resultado posible, el UAE Team Emirates, equipo profesional de Isaac del Toro, confirmó que tendrá una coordinación especial con el pelotón mexicanoa en el Mundial de Ruta 2026.

El equipo que liderará Isaac del Toro estará acompañado por personal de confianza del UAE, incluidos mecánicos, fisiatras y expertos en nutrición.