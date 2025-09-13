Un derbi de locos ofrecieron Juventus vs Inter de Milán en la Serie A el sábado 13 de septimbre; una feria de 7 goles, con “doblete” incluido de los hermanos Thuram, redondearon la cita italiana.

Dos de los equipos históricos de Italia y del futbol mundial, se encontraron en la cancha de la Juventus, para jugarse tres puntos importantes en la Serie A.

Juventus vs Inter de Milán chocaron en su duelo número 254 en la historia, que terminó un ganador “tinto en sangre” tras una enorme batalla.

¿Cómo quedó Juventus vs Inter de Milán en el derbi italiano de la Serie A?

La Juventus defendió con gallardía su localía, para derrotar 4-3 a Inter de Milán, en una feria de goles con destacada actuación de los hermanos Thuram, que brillaron con sendos goles.

Con la victoria histórica sobre Inter de Milán, la Juventus llegó a 9 puntos en la cima de la Serie A, un lugar del que se había alejado en las últimas campañas.

Inter de Milán, por su parte, se estancó en tres puntos alejado del liderato en el lugar 11 de la competencia de la Serie A.

¡QUÉ SEÑOR PARTIDO! 😍



Victoria bianconera en el Derby D'Italia ⚪⚫#JuveInter 4⃣-3⃣ pic.twitter.com/NwyjuwblOO — Lega Serie A (@SerieA_ES) September 13, 2025

Así fue el Juventus vs Inter de Milán de locos en la Serie A

El derbi italiano, Juventus vs Inter de Milán estaba destinado a ser un duelo de locura, y muy pronto llegó el primer gol de la noche.

Se jugaba el minuto 14 de tiempo corrido en el Estadio Juventus, cuando el defensa local, Lloyd Kelly, abrió el marcador sobre Inter de Milán.

Las emociones siguieron muy pronto, pero está vez la celebración fue del Inter de Milán por conducto de Hakan Çalhanoğlu, al minuto 30.

Ocho minutos más tarde, Kenan Yildiz le regresó la ventaja a Juventus, 2-1 sobre Inter de Milán, en un partido de locura.

Juventus vs Inter de Milan sellan un derbi de locos en la Serie A

El segundo tiempo del partido Juventus vs Inter de Milán confirmó que era un partido de otra galaxia, un duelo de locos iluminado por una lluvia de goles, incluido “doblete” de los hermanos Thuram.

Hakan Çalhanoğlu empató los cartones al 65, pero Marcus Thuram le dio la ventaja por primera vez al Inter de Milán sobre Juventus, al 76.

Entonces, Khéphren Thuram no quiso quedarse atrás de su hermano, así que a los 82 minutos emparejó de nuevo las acciones, con gol para Juventus.

Todo parecía definido con el “doblete” de los hermanos Thuram, pero Vasilije Adžić tenía otros planes, marando con un dramático gol el derbi italiano a favor de la Juventus.