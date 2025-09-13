Julián Quiñones sigue demostrando que tiene un gran nivel que incluso lo podría catapultar al futbol de Europa si sigue con su gran momento, pues esta vez le metió un golazo al Al-Hilal en la Liga de Arabia Saudita.

Julián Quiñones sumó un gol más a su registro personal en el empate 2-2 del Al Qadsiah frente al Al-Hilal en la Liga de Arabia Saudita desde el Kingdom Arena, esto en medio del interés del jugador mexicano por regresar a una convocatoria de la Selección Mexicana comandada por Javier Aguirre.

El futbolista naturalizado mexicano ayudó con una anotación al minuto 50 del juego, en un encuentro donde su equipo casi no tuvo posesión del balón frente al Al-Hilal.

Julián Quiñones le mete golazo al Al-Hilal en la Liga de Arabia Saudita

El futbolista Christopher Bonsu había adelantado al Al Qadsiah, equipo de Julián Quiñones, en el minuto 6, pero la diferencia no les alcanzó ante el equipo dirigido por Simone Inzaghi.

Darwin Núñez se hizo presente en el marcador al minuto 49 para empatar el juego. Tan solo unos minutos después fue cuando llegó Julián Quiñones para volver a adelantar a su equipo.

Sin embargo, un penal que fue revisado por el VAR sentenció el partido luego de que Rubén Neves sentenciara el empate de uno de los juegos más emocionantes de la Liga de Arabia Saudita.

Con el gol anotado al Al-Hilal, Julián Quiñones levanta la mano para ser tomado en cuenta por la Selección Mexicana, pues en el inicio de la campaña de la Liga de Arabia Saudita, el mexicano ya lleva dos goles.

¡Gol de Julián Quiñones!👀🔥



El mexicano pasa lista en los goleadores de este fin de semana, y así le acaba de marcar el 2-1 a Al-Hilal.

¿Cuándo vuelve a jugar Julián Quiñones?

El mexicano Julián Quiñones seguirá su participación en la Liga de Arabia Saudita, torneo en el que de momento se ubican en la tercera posición con 4 puntos.

El próximo juego de Julián Quiñones será el viernes 19 de septiembre frente al Al Khaleej, en la tercera jornada del campeonato árabe.