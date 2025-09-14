A casi una semana de su debut en la NWSL, la futbolista mexicana Lizbeth Ovalle ya marcó su primera asistencia con el Orlando Pride.

Tras su paso por la Liga MX Femenil con Club Tigres, Lizbeth Ovalle se ha adaptado de buena manera a la NWSL y su primera asistencia con el Orlando Pride es prueba de ello.

Su intervención le dio dinamismo al ataque del club estadounidense y dejó claro que puede ser un elemento clave para las siguientes jornadas.

Así fue la primera asistencia de Lizbeth Ovalle con el Orlando Pride en la NWSL

Lizbeth Ovalle vivió un momento destacado en su segundo partido con el Orlando Pride, al registrar su primera asistencia en la NWSL.

El partido comenzó con dificultades, ya que Bay Football Club se adelantó en el marcador antes del descanso, obligando al Orlando Pride y Lizbeth Ovalle a reponerse en la segunda mitad.

El momento más destacado de la Maga Ovalle llegó con un centro desde la banda derecha que colocó de manera impecable en el área.

Ally Watt aprovechó la asistencia para rematar de cabeza y empatar el partido, demostrando la conexión inmediata entre la mexicana y sus compañeras en el equipo estadounidense.

Gracias a esta intervención de la exfutbolista de Club Tigres Femenil, el Orlando Pride sumó un punto valioso y se mantiene en la sexta posición de la tabla general.

Ally Watt leaps and finishes the chance to equalize 🙌 pic.twitter.com/r1rc0xrD6F — National Women’s Soccer League (@NWSL) September 13, 2025

¿Cuándo y a qué hora es el próximo partido de Lizbeth Ovalle con el Orlando Pride?

Lizbeth Ovalle y el Orlando Pride se preparan para su siguiente compromiso en la Concachampions Femenil.

El Orlando Pride viajará a Panamá para enfrentar al Chorrillo el martes 16 de septiembre, en un duelo correspondiente a la Jornada 3 del torneo.

Esta será otra oportunidad para que la Maga Ovalle continúe sumando minutos y consolidándose en su nuevo equipo con el que ya marcó su primera asistencia.

Se espera que La Maga sea parte del once inicial, buscando generar peligro y mantener el buen momento del Orlando Pride en la competencia regional.