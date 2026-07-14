Rob Dieperink era un árbitro de Países Bajos que fue eliminado de la lista de árbitros que iría al Mundial 2026 tras polémicas acusaciones, que habrían resultado falsas.

Pero ¿qué más se sabe de Rob Dieperink? Te contamos sobre él con estos datos:

Quién fue

Edad

Esposa

Signo zodiacal

Hijos

Estudio

Trabajo

Rob Dieperink murió, informó la Real Asociación Neerlandesa de Futbol

¿Quién fue Rob Dieperink?

Rob Dieperink fue un árbitro neerlandés que nació en Borculo, Países Bajos y debutó en el futbol profesional en Países Bajos en el 2012.

Fue en 2017 que Rob Dieperink fue árbitro por primera vez y para el 2022 obtuvo su categoría de árbitro internacional de la FIFA, llegando a la cifra de 284 partidos arbitreados.

Rob Dieperink murió el 13 de julio de 2026 en Países Bajos.

El último partido que Rob Dieperink dirigió fue el amistoso de Go Ahead Eagles y Apollon Limassol el 11 de julio de 2026, dos días antes de su muerte.

¿Qué edad tenía Rob Dieperink?

Rob Dieperink tenía 38 años de edad, pues nació el 18 de abril de 1988.

Rob Dieperink, árbitro. (Especial)

¿Quién era la esposa de Rob Dieperink?

Se desconoce si Rob Dieperink tenía esposa.

¿Qué signo zodiacal era Rob Dieperink?

Rob Dieperink era del signo zodiacal de Aries, pues nació el 18 de abril.

¿Cuántos hijos tenía Rob Dieperink?

Se desconoce si Rob Dieperink tenía hijos.

¿Qué estudió Rob Dieperink?

Se desconoce el nivel de estudios de Rob Dieperink.

Rob Dieperink, árbitro.

¿En qué ha trabajado Rob Dieperink?

Rob Dieperink fue árbitro profesional de la Real Asociación Neerlandesa de Futbol, así como árbitro de la FIFA tanto en campo como en el VAR.

Rob Dieperink murió, informó la Real Asociación Neerlandesa de Futbol

El 13 de julio de 2026, la Real Asociación Neerlandesa de Futbol (KNVB, por sus siglas en neerlandes), informó que el árbitro Rob Dieperink murió.

El nombre de Rob Dieperink es recordado por su última polémica, en la que fue eliminado de los árbitros para el Mundial 2026 tras un proceso legal por una supuesta agresión sexual a un menor de edad.

⚫⚽ ¡Confirman su fallecimiento!

La @KNVB informó la muerte del árbitro Rob Dieperink; hasta el momento no se han dado a conocer las causas y la policía mantiene una investigación 🕊️🔎 #RobDieperink #Futbol #Arbitraje #KNVB pic.twitter.com/YlTejjIQyt — SDP Noticias (@sdpnoticias) July 13, 2026

Aunque la acusación fue archivada por falta de pruebas, la FIFA ya había tomado la decisión de quitarle su puesto de árbitro asistente de video para el Mundial 2026, por lo que elección siguió en pie.

Según los detalles, Rob Dieperink fue encontrado muerto en su casa en Borculo, Países Bajos. Sin embargo, aún no se ha detallado sobre la causa de su fallecimiento, pero se cree que no hubo implicación de terceros.