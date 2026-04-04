Tigres vs Chivas juegan en la Jornada 16 de la Liga MX Femenil. El partido es el domingo 5 de abril de 2026 y será transmitido por FOX y FOX One.

Partido: Tigres vs Chivas

Fase: Jornada 16

Torneo: Clausura 2026

Fecha: Domingo 5 de abril de 2026

Horario: 18 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Universitario

Transmisión: FOX y FOX One

Tigres vs Chivas: ¿Cuándo ver el partido de la Liga MX Femenil?

Tigres vs Chivas se enfrentarán el domingo 5 de abril como parte de la Jornada 16 de la Liga MX Femenil.

Tigres vs Chivas: ¿Dónde ver el partido de la Liga MX Femenil?

El Tigres vs Chivas será transmitido por las plataformas FOX y FOX One el domingo 5 de abril a las 18 horas, tiempo del centro de México.

Partido: Tigres vs Chivas

Fase: Jornada 16

Torneo: Clausura 2026

Fecha: Domingo 5 de abril de 2026

Horario: 18 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Universitario

Transmisión: FOX y FOX One

Chivas en la Liga MX Femenil (Jose Luis Melgarejo / Jose Luis Melgarejo)

¿Cómo llegan Tigres y Chivas a la Jornada 16 de la Liga MX Femenil?

Tigres se ubica en la cuarta posición de la Liga MX Femenil con 33 puntos, así que no puede darse el lujo de perder con Chivas.

Chivas derrotó a Mazatlán en la Jornada 15 de la Liga MX Femenil para llegar a 31 puntos en el sexto lugar del Clausura 2026.

Si Chivas derrota a Tigres como visitante superará a las Amazonas en la tabla de posiciones, de cara a la última jornada de la Liga MX Femenil.