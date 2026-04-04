El FC Barcelona visitó al Atlético de Madrid en la Jornada 30 de LaLiga con el objetivo de poner más distancia como líder del torneo español.

Tras irse abajo en el marcador, el FC Barcelona logró remontar al Atlético de Madrid, y se acerca a la conquista del título de LaLiga.

¿Cómo quedó el FC Barcelona en la Jornada 30 de LaLiga?

El FC Barcelona jugó una buena parte del partido de la Jornada 30 de LaLiga con un futbolista más, y casi al final logró el triunfo con gol de Lewandowski.

Marcador Jornada 30 de LaLiga: Atlético de Madrid 1-2 FC Barcelona

¿Cómo fue el Triunfo del FC Barcelona vs Atlético de Madrid en la Jornada 30 de LaLiga?

El Estadio Metropolitano vivió un primer tiempo intenso, en el que se vieron los mejores minutos del triunfo del FC Barcelona 2-1 ante Atlético de Madrid

Así fueron los goles del partido:

Minuto 39: Gol de Giuliano Simeone para darle la ventaja de 1-0 al Atlético de Madrid ante FC Barcelona

Minuto 42: Gol de Marcus Rashford para darle el empate 1-1 al FC Barcelona contra Atlético de Madrid.

Minuto 48: Nicolás González del Atlético de Madrid es expulsado.

Minuto 87: Robert Lewandowski marcó el 2-1 para el FC Barcelona.

Atlético de Madrid no pudo mantener la ventaja que tomó sobre el FC Barcelona (Bernat Armangue / AP)

¿Cómo van Atlético de Madrid y FC Barcelona en LaLiga?

Atlético de Madrid se mantiene en zona de clasificación a la próxima Champions League, pues con 57 puntos es cuarto lugar de LaLiga.

El FC Barcelona llegó a 76 puntos como líder de LaLiga, siete puntos arriba del Real Madrid, que perdió en Mallorca en la Jornada 30.

¿Cuándo vuelven a jugar el FC Barcelona y Atlético de Madrid?

El FC Barcelona y Atlético de Madrid se volverán a medir en los cuartos de final de la Champions League 2026.

El miércoles 8 de abril será la cita en la ida de la Champions, pero con el Camp Nou como escenario del partido.