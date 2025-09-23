Se vivió un gran momento de la televisión. En pleno programa en vivo, José Ramón Fernández se burló de Chicharito Hernández, y puede que a Sergio Dipp no le haya gustado mucho.

Y es que no es secreto que Sergio Dipp es amigo de Chicharito Hernández, por lo que seguro José Ramón Fernández aprovechó. Antes de todo, repasemos qué sucede con el delantero mexicano.

Sin duda, Javier Hernández atraviesa su peor momento como futbolista. Desde que llegó a Chivas en enero de 2024 no ha logrado anotar más que 2 goles en la Liga MX.

Ha gozado de minutos, pero no encuentra la portería. Aunque lo que más ha llamado la atención son sus polémicas fuera de la cancha, ya que sube videos en los que lo han tachado de machista.

Momentazos de la TV: José Ramón Fernández se burla de Chicharito en la cara de Sergio Dipp

Resulta que en una cápsula de Sportcenter, programa de ESPN, Sergio Dipp le preguntó a José Ramón Fernández qué necesita Chivas para mejorar y el legendario periodista fue muy claro.

“Chivas necesita dos cosas: dejar de jugar con mexicanos, que va a ser de siempre, y no poner al Chicharito en la cancha”, comentó José Ramón Fernández mientras se reía.

Se debe decir que Sergio Dipp no lo tomó de mala forma y también soltó una carcajada. Después de le dijo a José Ramón que el delantero de Chivas no estaba convocado contra Necaxa.

Sergio Dipp: El amigo de Chicharito que ha sido criticado

No es secreto, incluso el mismo Sergio Dipp lo acepta sin problema, que es amigo de Chicharito Hernández. Muchos de ESPN se lo han recordado como José Ramón Fernández.

Según Sergio Dipp, la relación comenzó en redes sociales, ya que Chicharito Hernández le agradecía que hablara bien de él. Estos siguieron hablando hasta que se formó una amistad.

Cuando le han reclamado a Dipp su poca objetividad con Hernández, solo responde que no lo esconde, o que es aficionado de clóset, como se lo dijo a Del Valle.