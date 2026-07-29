Joshua Kushner es un destacado empresario e inversionista de capital de riesgo y fundador de Thrive Capital, cuya fortuna se estima en miles de millones de dólares.

Tiene una compleja posición política y familiar, siendo un empresario de perfil liberal hermano de Jared Kushner, yerno de Donald Trump.

El nombre de Joshua Kushner se ha viralizado como posible aliado de la FIFA bajo la gestión de Gianni Infantino, buscando vincular su experiencia financiera con el futuro del futbol comercial.

¿Quién es Joshua Kushner, empresario de Estados Unidos?

Joshua Kushner nació el 12 de junio de 1985, es un influyente empresario, inversor y multimillonario estadounidense, conocido principalmente por ser el fundador de la firma de capital de riesgo Thrive Capital.

Joshua Kushner, empresario de Estados Unidos

Es el hijo menor del magnate inmobiliario Charles Kushner y hermano de Jared Kushner, quien fue asesor principal de la Casa Blanca y es yerno de Donald Trump.

A diferencia de su hermano Jared, Joshua se identifica como un demócrata de toda la vida y ha mantenido valores liberales.

Se ha informado que no votó por Donald Trump en 2016 y ha sido visto participando en manifestaciones como la Marcha de las Mujeres y la Marcha por Nuestras Vidas (a favor del control de armas).

¿Cuántos años tiene Joshua Kushner, empresario de Estados Unidos?

Joshua Kushner tiene 41 años de edad.

¿Quién es la esposa de Joshua Kushner, empresario de Estados Unidos?

Joshua Kushner está casado desde el 2018 con la supermodelo y emprendedora Karlie Kloss.

Joshua Kushner y Karlie Kloss (@karliekloss / Instagram )

¿Qué signo zodiacal es Joshua Kushner, empresario de Estados Unidos?

Joshua Kushner es del signo zodiacal Géminis.

¿Cuántos hijos tiene Joshua Kushner, empresario de Estados Unidos?

Joshua Kushner y Karlie Kloss tienen tres hijos: Levi Joseph , Elijah Jude y Rae Florence.

¿Qué estudió Joshua Kushner, empresario de Estados Unidos?

Joshua Kushner se graduó de la Universidad de Harvard en 2008 donde obtuvo una licenciatura en ciencias políticas y gobierno.

Tiene un MBA en la Harvard Business School en 2011.

Joshua Kushner, empresario de Estados Unidos (@joshuakushner / Instagram )

¿En qué ha trabajado Joshua Kushner, empresario de Estados Unidos?

Joshua Kushner ha desarrollado una extensa y diversa carrera profesional centrada principalmente en el capital de riesgo, la tecnología y los deportes.

Tras graduarse de la universidad, trabajó durante un año en el grupo de capital privado (private equity) y banca comercial, enfocándose en deuda en dificultades.

Fundó Thrive Capital en 2009 a los 24 años. Bajo su liderazgo, la empresa ha invertido en gigantes tecnológicos como Instagram, Spotify, Slack, Stripe y OpenAI. En 2024, Thrive gestionaba aproximadamente 25,000 millones de dólares en activos.

Es cofundador y vicepresidente de Oscar Health, compañía de seguros de salud basada en tecnología, lanzada en 2012 y orientada inicialmente a optimizar el sistema del “Obamacare”.

En 2015, fundó junto a su hermano Jared Kushner y Ryan Williams: Cadre. Esta plataforma tecnológica orientada a facilitar la inversión en el sector inmobiliario.

Durante su etapa universitaria en Harvard (2007), cofundó Vostu, red social y plataforma de juegos enfocada en el mercado latinoamericano.

Poco después de graduarse, cofundó Unithrive, plataforma de préstamos entre pares (peer-to-peer) para ayudar a estudiantes con problemas económicos a pagar sus estudios.

Joshua Kushner ha fortalecido su posición en Inteligencia Artificial a través de inversiones estratégicas en OpenAI.

Es copropietario minoritario de los Miami Heat de la NBA (tras haber tenido una participación previa en los Memphis Grizzlies).

En abril de 2026, anunció la creación de Thrive Eternal, sociedad de capital permanente destinada a administrar y poseer a largo plazo “franquicias icónicas” e instituciones culturales.

A través de Thrive Eternal, su firma realizó una inversión estratégica en los San Francisco Giants.

Joshua Kushner lidera un grupo de inversores propuesto para FIFA Forward Enterprise (FFE), una filial que busca consolidar las operaciones comerciales y de eventos de la Copa del Mundo para atraer inversión privada.

Es director principal en la empresa inmobiliaria de su familia, Kushner Companies, y posee el 50% de la administradora de propiedades JK2 (Westminster Management), aunque se informa que no participa en la gestión diaria de esta última.

Es miembro del consejo de administración del grupo de medios que controla el semanario Observer.

En 2024, se unió a la junta directiva de A24 Films, destacada productora cinematográfica de Hollywood.

Es el primer multimillonario de su familia. Su patrimonio neto en tiempo real se estima en 5,200 millones de dólares (según datos de julio de 2026).