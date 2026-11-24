Manchester City vs Napoli se enfrentan en la Jornada 5 de la Champions League, el pronóstico para el partido del martes 24 de noviembre de 2026 es victoria del equipo visitante.

Manchester City vs Napoli: Pronóstico del partido de la Jornada 5 de la Champions League

Manchester City 4-2 Napoli es el pronóstico en la Jornada 5 de la Champions League.

Pronóstico: Manchester City 4-2 Napoli.

Manchester City vs Napoli: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 5 de la Champions League

Estas son las posibles alineaciones del partido Manchester City vs Napoli, que se jugará en la Jornada 5 de la Champions League.

Manchester City

Portero: Gianluigi Donnarumma

Defensas: Abdukodir Khusanov, Rúben Dias, Marc Guéhi y Joško Gvardiol

Mediocampistas: Elliot Anderson, Enzo Fernández, Iliman Ndiaye, Rayan Cherki y Jérémy Doku

Delantero: Erling Haaland

Napoli

Portero: Vanja Milinković-Savić

Defensas: Amir Rrahmani, Sam Beukema y Rafa Marín

Mediocampistas: Mathías Olivera, Antonio Vergara, Kevin De Bruyne, Scott McTominay y Billy Gilmour

Delanteros. Noa Lang y Rasmus Højlund

Hora y canal del partido: Manchester City vs Napoli en la Champions League

Manchester City vs Napoli chocan en la Jornada 5 de la Champions League. Martes 24 de noviembre a las 14 horas con transmisión por Fox One o HBO Max.