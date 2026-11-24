Manchester City vs Napoli se enfrentan en la Jornada 5 de la Champions League, el pronóstico para el partido del martes 24 de noviembre de 2026 es victoria del equipo visitante.
Manchester City vs Napoli: Pronóstico del partido de la Jornada 5 de la Champions League
Manchester City 4-2 Napoli es el pronóstico en la Jornada 5 de la Champions League.
Pronóstico: Manchester City 4-2 Napoli.
Manchester City vs Napoli: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 5 de la Champions League
Estas son las posibles alineaciones del partido Manchester City vs Napoli, que se jugará en la Jornada 5 de la Champions League.
Manchester City
- Portero: Gianluigi Donnarumma
- Defensas: Abdukodir Khusanov, Rúben Dias, Marc Guéhi y Joško Gvardiol
- Mediocampistas: Elliot Anderson, Enzo Fernández, Iliman Ndiaye, Rayan Cherki y Jérémy Doku
- Delantero: Erling Haaland
Napoli
- Portero: Vanja Milinković-Savić
- Defensas: Amir Rrahmani, Sam Beukema y Rafa Marín
- Mediocampistas: Mathías Olivera, Antonio Vergara, Kevin De Bruyne, Scott McTominay y Billy Gilmour
- Delanteros. Noa Lang y Rasmus Højlund
Hora y canal del partido: Manchester City vs Napoli en la Champions League
Manchester City vs Napoli chocan en la Jornada 5 de la Champions League. Martes 24 de noviembre a las 14 horas con transmisión por Fox One o HBO Max.
- Partido: Manchester City vs Napoli
- Fase: Jornada 5
- Torneo: Champions League
- Fecha: Martes 24 de noviembre de 2026
- Horario: 14 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Etihad Stadium
- Transmisión: Fox One o HBO Max