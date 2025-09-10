El FC Barcelona sigue sufriendo por problemas de lesiones. Ahora, una de sus estrellas se resintió de la rodilla y es posible que tenga que visitar el quirófano.

Y es que varios de los pilares del FC Barcelona han tenido problemas musculares. Para empezar la temporada, tuvieron que enfrentar la baja de Ter Stegen, su posible regreso será hasta finales de año.

Luego, la fecha FIFA afectó a Frenkie de Jong, pero aún se desconoce la gravedad de la lesión, parece que no es muy grave.

Y para terminar, antes del parón de selecciones, Alejandro Balde se resintió de problemas musculares, y estará de baja más de un mes. Por lo menos, estos dos eran titulares.

Alerta en Barcelona: Una de sus figuras podría ir al quirófano por problemas de rodilla

Ya vimos, que el Barcelona ha perdido a Frenkie de Jong y Alejandro Balde. Sin embargo, ninguno de ellos podría estar tan grave como Gavi.

Antes de la Fecha FIFA, en un entrenamiento del FC Barcelona, Gavi dijo que tenía dolor en la rodilla, misma que fue operada hace casi dos años por una rotura de ligamento.

Entre estudios médicos, se dio a conocer que Gavi tiene problemas en su menisco, por lo que han intentado con un tratamiento. Sin embargo, si esto no funciona tendrá que pasar por el quirófano, lo que quiere decir que podría estar de 3 a 4 meses de baja.

Gavi en el FC Barcelona vs Mallorca. (Joan Monfort / AP)

La lesión de Gavi que preocupa en Barcelona por su gravedad

En noviembre del 2023, Gavi se encontraba jugando con España en una Fecha FIFA. Sintió algo en su rodilla, pero el equipo médico dijo que podía seguir en el campo y así fue. Hasta que ya no aguantó.

Después de casi un año, Gavi pudo regresar a las canchas, es en esta temporada 25/26 que regresó y lo estaba haciendo de gran forma. Es común que un futbolista se resienta después de tener una rotura de ligamentos, pero eso es lo preocupante en el FC Barcelona.

Muchas carreras se han terminado porque el problema se hace crónico y no vuelve a quedar igual.