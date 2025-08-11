Está por arrancar la temporada futbolística en la Premier League y en LaLiga pero el mercado de fichajes no ha cerrado por lo que el Manchester City quiere llevarse a una estrella del Real Madrid.

A pocos días de que ambos equipos inicien su temporada en el futbol europeo el mercado de fichajes sigue moviéndose y Rodrygo podría salir del Real Madrid para firmar con el Manchester City.

De acuerdo con Fabrizio Romano, Rodrygo es uno de los anhelos de la directiva del equipo inglés ante las inminentes salidas que se avecinan en el club por lo que prepara una oferta millonaria.

Fichaje bomba: Manchester City prepara oferta millonaria por estrella del Real Madrid

El Manchester City prepara uno de los movimientos más inesperados del mercado de pases, quieren llevarse al Rodrygo del Real Madrid a punta de billetazos.

El periodista italiano Fabrizio Romano reveló que el Manchester City quiere llevarse a Rodrygo ante las inminentes salidas que se avecinan en el club pero hasta el momento no ha habido contacto entre clubes.

Lo que se sabe es que el cuadro merengue pide 100 millones de euros por el jugador brasileño, una cifra que no suena descabellada si vemos lo que han pagado por otros fichajes.

Los movimientos que tendrá el Manchester City para poder fichar a Rodrygo del Real Madrid

Rodrygo es el deseo del Manchester City para este mercado de pases ya que el cuadro inglés tendrá varios movimientos que podrían abrir el camino para el fichaje del brasileño.

Una de las salidas de mayor peso que tendrá el Manchester City será la de Jack Grealish quien apunta a ser nuevo jugador del Everton ya que está por presentar pruebas médicas.

Otras de las salidas que pueden sufrir es la del canterano James McAtee también apunta a reforzar al Nottingham Forest y Savinho tendría las maletas hechas, por lo que Pep Guardiola ve con buenos ojos al atacante de 24 años.