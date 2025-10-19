Erling Haaland, delantero noruego de 25 años que juega para el Manchester City, inició la temporada 2025/2026 con el pie derecho tanto con su club como con su selección y está demostrando que hoy por hoy es el mejor delantero del mundo.

Luego de que la temporada pasada los problemas físicos no le permitieron tener la continuidad que quisiera en la cancha y de que el Manchester City tuvo un bajón de juego, para este curso Erling Haaland está volviendo a su mejor versión.

Prueba de ello es el impresionante ritmo de goleo con el que comenzó la temporada y que tiene a los Citizens peleando por la cima de la Premier League y a Noruega muy cerca de clasificar al Mundial 2026.

Los increíbles números que Erling Haaland lleva en el inicio de temporada

Con su doblete ante el Everton, Erling Haaland llegó a 23 goles y 3 asistencias para el Manchester City y la selección de Noruega en tan solo 13 partidos en lo que va de la temporada.

Los dos goles anotados por Erling Haaland sirvieron para que el conjunto Sky Blue subiera a la segunda posición de la Premier League con 16 unidades, solamente por detrás del Arsenal que tiene 19 puntos.

Noruega se acerca al Mundial 2026 tras vencer a Israel con triplete de Haaland (Fredrik Varfjell)

Además, la selección de Noruega marcha en primer lugar de su grupo en las clasificatorias rumbo al Mundial 2026 con 18 puntos, por delante de los combinados de Italia, Israel, Estonia y Moldavia.

Erling Haaland rompre récord de goleo de la Premier League

Con su doblete ante los Toffees, Erling Haaland no solamente le dio tres puntos importantes al Manchester City en la Premier League, sino que además sumó un nuevo récord a su cuenta.

Y es que, el atacante noruego de 25 años de edad es el primero en la historia de la Premier League en marcar 10 o más goles en sus primeros 8 partidos de la temporada en tres ocasiones diferentes.

En las temporadas 2022/2023, 2024/2025 y 2025/2026, Erling Haaland ha conseguido esta hazaña que otros históricos de la liga inglesa como Cristiano Ronaldo, Carlos Tevez o el Kun Aguero no pudieron hacer.