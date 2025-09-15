A 27 años de la participación de la Selección Mexicana en el Mundial de Francia 98, salieron a la luz fotografías prohibidas del Conejo Pérez y Paco Palencia, leyendas de Cruz Azul.

Una justa donde el Tricolor ilusionó a millones de aficionados y se quedó muy cerca de llegar al tan anhelado quinto partido pero que ahora dos de esos seleccionados se ven envueltos en una polémica.

Y es que recientemente en redes sociales se hicieron virales algunas fotografías donde se aprecian el Conejo y Paco pasando un rato con unas mujeres previo a concentrarse con la Selección Mexicana.

Polémica Conejo Pérez y Paco Palencia: Revelan fotos prohibidas del Mundial Francia 98

El Mundial de Francia 98 es uno de los más recordados por los fans mexicanos ya que fue la edición en donde la Selección Mexicana dio una se sus mejores participaciones pero ahora la imagen de dos de esos jugadores ha dado un giro inesperado.

Este lunes 15 de septiembre se dieron a conocer tres fotografías prohibidas del Conejo Pérez y Paco Palencia, previo a su participación en Francia 98, en donde se les ve acompañados de un par de mujeres extranjeras.

En las imágenes, compartidas por, se puede apreciar a los dos seleccionados pasando el rato en un bar o restaurante con dos mujeres extranjeras, disfrutan de sus bebidas y también se dan apasionados besos con sus acompañantes.

Polémica Conejo Pérez y Paco Palencia: ¿Qué hay detrás de sus supuestas fotos prohibidas en Francia 98?

Las fotos prohibidas del Conejo Pérez y Paco Palencia en Francia 98 de inmediato encendieron las redes sociales, en donde los usuarios tienen sus dudas sobre la veracidad de esas imágenes ya que incluso creen que puede ser producto de la Inteligencia Artificial.

Usuarios dudan de la veracidad de las fotos del Conejo y Paco (captura de pantalla)

Lo que sabemos al respecto de dichas fotos prohibidas es que fueron compartidas por la cuenta @untiempopararecordar1, misma que se encarga de recuperar imágenes y declaraciones que fueron publicadas en revistas impresas en años pasados.

La cuenta le da un poco edición a las imágenes ya que como son fotos viejas, la calidad no es la mejor, por ello las fotos del Conejo y Paco lucen tonos y colores muy saturados. Según la cuenta que las compartió en facebook e instagram, esas imágenes fueron publicadas en la Revista Mi Guía, No 19, Junio de 1998.