Guillermo Ochoa entra de cambio en el partido México vs Chequia y disputa su sexta Copa Mundial de la FIFA.

El portero de la Selección Mexicana, Guillermo Ochoa, entró por Raúl Rangel, por lo que se convirtió en un histórico de los Mundiales.

¿En cuántas Copas Mundiales de la FIFA ha participado Guillermo Ochoa?

Aunque Javier Aguirre decidió iniciar el compromiso con una rotación en la portería, el ingreso de Guillermo Ochoa en la segunda mitad permitió al arquero sumar una nueva participación mundialista a una trayectoria que ya forma parte de la historia del futbol mexicano.

Guillermo Ochoa estuvo presente en los Mundiales de Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018, Qatar 2022 y ahora México, Estados Unidos y Canadá 2026.

Si bien no tuvo actividad en todos los partidos de sus primeras convocatorias, su presencia en seis ediciones distintas de la Copa del Mundo lo coloca en un grupo muy reducido de jugadores con longevidad internacional.

Guillermo Ochoa jugó su sexta Copa del Mundo. (Silvia Izquierdo / AP Photo/Silvia Izquierdo)

Guillermo Ochoa ya es una leyenda de México

Más allá del resultado ante Chequia, la noche quedó marcada por un nuevo capítulo en la carrera del guardameta Guillermo Ochoa.

Con su ingreso al terreno de juego, Guillermo Ochoa reafirmó su lugar entre las leyendas del Mundial y del futbol mexicano.