El nombre de Guanyu Zhou ha dado mucho de qué hablar en las últimas horas, pues se ha convertido en el primer chino en concursar en la Fórmula 1 con Cadillac. Continúa leyendo que aquí te contamos todo acerca de este piloto.

¿Quién es Guanyu Zhou?

Guanyu Zhou es un piloto de automovilismo profesional chino que se ha destacado por ser el primer piloto de la República Popular China en competir en la Fórmula 1, la categoría máxima del automovilismo mundial.

Zhou nació en Shanghái, China, y ha construido una carrera internacional en monoplazas, pasando por las categorías de desarrollo hasta llegar a la élite del deporte.

Guanyu Zhou es el primer piloto chino en llegar a la Fórmula 1 (Ig: @zhouguanyu24)

¿Qué edad tiene Guanyu Zhou?

Guanyu Zhou nació el 30 de mayo de 1999, por lo que actualmente tiene 26 años.

¿Guanyu Zhou tiene esposa?

No, por lo que se sabe, Guanyu Zhou no tiene esposa y tampoco se le vincula sentimentalmente con alguien, por lo que está soltero y enfocado en su carrera como piloto de la F1.

¿Qué signo zodiacal es Guanyu Zhou?

Al haber nacido el 30 de mayo, Zhou es Géminis, signo que se caracteriza por su adaptabilidad, curiosidad y capacidad de comunicación.

¿Guanyu Zhou tiene hijos?

No, Guanyu Zhou no tiene hijos; sin embargo, tiene un pequeño gatito al cual cuida y ama como si fuera su hijo; incluso tiene una cuenta de Instagram donde comparte todo su día con su fiel compañero.

¿Qué estudió Guanyu Zhou?

No existe información sobre la vida académica de Guanyu Zhou; sin embargo, se conoce que desde niño comenzó a competir en karting en China; más tarde, a los 12 años, su familia se mudó a Reino Unido para continuar con su formación como piloto.

¿En qué ha trabajado Guanyu Zhou?

Guanyu Zhou ha trabajado exclusivamente como piloto de automovilismo, desarrollando un historial impactante dentro de las categorías de formación hasta la Fórmula 1: