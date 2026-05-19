Cruz Azul vs Pumas jugarán la ida de la Final de la Liga MX el jueves 21 de mayo, y la venta general de boletos será este miércoles 20 de mayo desde las 11 horas, con precios que van de los $1100 a poco más de 3 mil pesos.

Estos son los precios de los boletos para el Cruz Azul vs Pumas:

Personas con discapacidad: $1100 pesos

Cabecera sur: $1550 pesos

Cabecera sur C: $1550 pesos

Preferente C: $2400 pesos

Platea B: $2800 pesos

Platea A: $2800 pesos

Preferente VIP: $3900 pesos

Boletos Cruz Azul vs Pumas: Precio de las entradas para la Final de ida en el Estadio Ciudad de los Deportes

La venta general de boletos para la Final de ida Cruz Azul vs Pumas, es el miércoles 20 de mayo con precios que van desde los $1100 a poco más de 3 mil pesos.

Boletos Cruz Azul vs Pumas: ¿Cómo comprar las entradas para la Final en el Estadio Ciudad de los Deportes?

A través de la plataforma Ticketmaster será la venta de boletos para el partido Cruz Azul vs Pumas.

La venta de boletos para el público en general para la final inicia a las 11 horas el miércoles 20 de mayo, y el límite de compra es de 4 boletos por persona.

Un día antes, el martes 19 de mayo, se hizo una preventa de boletos llamada “Pase Azul” y “Bankaool” para los aficionados celestes.

Boletos Cruz Azul vs Pumas: Precio y cómo comprar entradas para la Final en el Estadio Ciudad de los Deportes. (@CruzAzul)

¿Cuándo es la ida de la Final Cruz Azul vs Pumas?

Cruz Azul vs Pumas abren la Final de la Liga MX. Jueves 21 de mayo; 20 horas por Canal 5, Canal 7, TUDN y ViX.