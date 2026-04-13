El nombre de Gout Gout ya resuena en el atletismo mundial tras imponer un tiempo de 19.67 segundos en los 200 metros, récord mundial sub-20 que lo coloca como el primer australiano en bajar de los 20 segundos en condiciones legales.

Su desempeño lo posiciona como el 16º hombre más rápido de la historia y lo compara directamente con Usain Bolt, quien a su edad había registrado 19.99 segundos.

Con este logro, Gout Gout se perfila como una de las grandes promesas rumbo al Mundial Sub-20.

Gout Gout rompe récord en 200 metros (Captura de pantalla)

Gout Gout hace historia en los 200 metros

El desempeño de Gout Gout en los 200 metros ya es parte de los libros del atletismo. Su tiempo de 19.67 segundos representa un nuevo récord mundial sub-20.

Además, Gout Gout se convirtió en el primer corredor nacido en Australia en bajar de los 20 segundos en condiciones legales.

Gout Gout se posiciona como el 16º hombre más rápido en la historia, según ha revelado el medio Athletics Australia.

Gout Gout supera a Usain Bolt y apunta al Mundial Sub-20

La comparación entre Gout Gout y Usain Bolt es inevitable tras este resultado. El australiano logró mejorar el tiempo que el jamaicano tenía a su misma edad.

Mientras el velocista australiano detuvo el cronómetro en 19.67 segundos, Usain Bolt había registrado 19.99 cuando tenía la misma edad que Gout Gout.

Más allá de los números, Gout Gout ya se perfila como una de las grandes promesas del atletismo y su próximo reto será el Mundial Sub-20 de 2026, donde buscará confirmar su lugar en la élite.