Usain Bolt, ocho veces campeón del mundo, ya admitió que, luego de retirarse, ha tenido complicaciones en su vida y el más notorio es que ya ni siquiera puede subir bien las escaleras.

Usain Bolt, de 39 años y quien aún tiene los récords mundiales de los 100 y 200 metros, así como el de relevo de 4x100 metros, declaró a la prensa del Campeonato Mundial de Atletismo que, debido a una rotura del tendón de Aquiles, ya no puede correr.

“No, principalmente entreno en el gimnasio. No me encanta, pero creo que ahora que llevo un tiempo sin correr, tengo que empezar a correr de verdad porque, cuando subo las escaleras, me quedo sin aliento”, reveló Usain Bolt ante los medios de comunicación.

Uno de los mejores atletas del mundo indicó que cuando pueda volver a entrenar probablemente tendrá que dar unas vueltas, pero solo para poder respirar adecuadamente.

La caída de la leyenda: Usain Bolt ya ni siquiera puede subir bien las escaleras

Usain Bolt, quien anunció su retiro en 2017, fue cuestionado sobre su rutina diaria actual y comentó que la mayor parte de su tiempo la pasa con sus hijos.

“Bueno, normalmente me despierto justo a tiempo para despedir a los niños rumbo al colegio, y luego depende de lo que tenga que hacer. Si no tengo nada que hacer, simplemente me relajo. A veces hago ejercicio si estoy de buen humor. Veo series y me relajo hasta que los niños llegan a casa”, explicó Usain Bolt.

“Paso tiempo con ellos, paso el rato, hasta que empiezan a molestarme y entonces me voy. Y después, me quedo en casa viendo películas o como ahora me gusta el Lego, juego con Lego”, añadió uno de los velocistas más rápidos del mundo.

Usain Bolt revela la diferencia entre su generación de velocistas y los de ahora

Usain Bolt también reveló qué pasa con la generación actual de corredores, quienes aún no logran estar al nivel, pese a los avances tecnológicos.

“¿Quieres la verdadera respuesta? Simplemente tenemos más talento. Eso es todo lo que digo. Claro, es algo que se nota en los hombres. Se puede ver que con las mujeres es diferente. Cada vez corren más rápido. Así que eso lo demuestra: tiene que ser el talento”, finalizó Usain Bolt sobre los corredores actuales.