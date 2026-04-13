Gout Gout es un velocista australiano que en 2026 hizo historia al imponer el récord en los 200 metros con un impresionante tiempo de 19.67 segundos.

Con esta marca, superó el registro previo de Usain Bolt en la categoría juvenil, consolidándose como una de las mayores promesas del atletismo mundial.

¿Quién es Gout Gout?

Gout Gout es un atleta de velocidad que ha destacado en pruebas de 100 y 200 metros, logrando una rápida proyección internacional.

Comenzó su carrera a los 14 años y en menos de cinco años pasó de competir a nivel escolar a convertirse en uno de los jóvenes más rápidos del mundo, posicionándose como el 16º hombre más veloz de la historia en los 200 metros.

En 2024, logró un tiempo de 10.29 segundos en los 100 metros en el campeonato juvenil de Queensland, en Brisbane, además de ganar el título australiano sub-20 en Adelaida.

¿Qué edad tiene Gout Gout?

Gout Gout tiene 18 años, ya que nació el 29 de diciembre de 2007 en Australia.

Es hijo de padres refugiados de Sudán del Sur, lo que también ha marcado su historia personal dentro del deporte.

¿Quién es la pareja de Gout Gout?

Hasta ahora, Gout Gout no ha hecho pública ninguna relación sentimental, ya que mantiene su enfoque en su carrera deportiva.

¿Qué signo zodiacal es Gout Gout?

Gout Gout es Capricornio, signo de tierra asociado con la disciplina, perseverancia y determinación.

¿Gout Gout tiene hijos?

No hay información pública que indique que Gout Gout tenga hijos.

¿Qué estudió Gout Gout?

Gout Gout inició su formación deportiva en el ámbito escolar, particularmente en Ipswich Grammar School, donde comenzó a destacar en competencias de atletismo.

Debido a su edad y enfoque deportivo, no cuenta aún con una carrera profesional universitaria.

¿En qué ha trabajado Gout Gout?

Gout Gout se ha desarrollado profesionalmente en el atletismo de velocidad, disciplina en la que ya es considerado el mejor velocista joven de Australia.

Entre sus principales logros destacan: