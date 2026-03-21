Erick Portillo ganó la medalla de plata en salto de altura en el Campeonato Mundial de Atletismo Bajo Techo, en Torún, Polonia.

El atleta mexicano logró su mejor marca personal, con un salto de 2.30 metros, para asegurar su lugar en el podio del Mundial de Atletismo Bajo Techo.

La medalla de Erick Portillo es apenas la tercera para México en el Mundial de Atletismo Bajo Techo en la historia.

Erick Portillo es el primer mexicano que sube al podio mundial en esta prueba atlética de campo.

Podio del salto de altura del Mundial de Atletismo Bajo Techo (ESPECIAL)

Erick Portillo peleó por el oro en el Mundial de Atletismo Bajo Techo

Erick Portillo clasificó al Mundial de Atletismo Bajo Techo y secundó en el podio al ucraniano Oleh Doroshchuk, finalista olímpico en París 2024, quien ganó oro con la misma marca de 2.30m pero hecha en el primer intento.

El podio lo completó el jamaiquino Raymond Richards con un salto de 2.26m, empatado con el surcoreano Sanghyeok Woo, dos veces Subcampeón Mundial.

Erick Portillo pasó sus dos primeras alturas (2.17m y 2.22m) en el primer intento.

En el segundo salto rebasó el 2.26m, altura que solo lograron seis atletas.

En su última oportunidades superó el 2.30m.

El mexicano buscó los 2.33m sin éxito.

Tercer mexicano en ganar medalla en el Mundial de Atletismo Bajo Techo

Erick Portillo se convirtió en el tercer mexicano que gana una presea de este tipo en el formato de atletismo bajo techo.